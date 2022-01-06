https://sputnik-georgia.ru/20220106/tbilistsy-smogut-oplatit-kommunalnye-uslugi-do-kontsa-yanvarya-263428878.html
Тбилисцы смогут оплатить коммунальные услуги до конца января
Тбилисцы смогут оплатить коммунальные услуги до конца января
Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению еще раз разъяснила абонентам их права и обязанности 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T21:27+0400
2022-01-06T21:27+0400
2022-01-06T21:27+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Тбилисцы, получившие в декабре по две квитанции на коммунальные услуги, смогут оплатить их до конца января, а также обжаловать начисленную сумму, об этом сообщил журналистам представитель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Георгий Пангани.Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) и энергораспределительная "Телмико" в связи с переходом на единую систему снятия показаний счетчиков приняла решение в декабре разослать абонентам по две квитанции - за ноябрь и часть декабря. По его словам, в случае, если граждане усомнятся в начисленной сумме, они смогут обратиться в регулирующую комиссию, которая изучит каждое заявление индивидуально."Телмико" уже начала проверять начисления, и, согласно имеющейся в моем распоряжении информации, некоторым гражданам уже скорректировали начисленные суммы ", - сказал Георгий Фангани.С 1 января 2022 года жители Тбилиси будут получать квитанции за коммунальные услуги в одно и то же время - в начале каждого следующего месяца.В первой квитанции для тех, у кого установлены счетчики, отражена плата за ноябрь и часть декабря. В случае оплаты по количеству душ в семье, в квитанции указана плата только за ноябрь.Что касается второй квитанции для тех, у кого установлены счетчики, в ней отражена плата за воду за оставшуюся часть декабря. В случае оплаты по количеству душ, указана плата за декабрь.Небольшая часть потребителей в декабре получила только одну квитанцию, которая содержит информацию о потреблении воды в ноябре и декабре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, электричество, вода
Тбилисцы смогут оплатить коммунальные услуги до конца января
Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению еще раз разъяснила абонентам их права и обязанности
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Тбилисцы, получившие в декабре по две квитанции на коммунальные услуги, смогут оплатить их до конца января, а также обжаловать начисленную сумму, об этом сообщил журналистам представитель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Георгий Пангани.
Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) и энергораспределительная "Телмико" в связи с переходом на единую систему снятия показаний счетчиков приняла решение в декабре разослать абонентам по две квитанции - за ноябрь и часть декабря.
"В комиссию поступило много звонков от граждан по поводу счетов. Мы обсудили вопрос счетов с компаниями, и "Телмико", и "Джорджиан Уотер энд Пауэр" не будут отключать абонентам свет и воду за возможную неуплату в первой половине месяца. Они будут иметь возможность погасить счет позже", - заявил Пангани.
По его словам, в случае, если граждане усомнятся в начисленной сумме, они смогут обратиться в регулирующую комиссию, которая изучит каждое заявление индивидуально.
"Телмико" уже начала проверять начисления, и, согласно имеющейся в моем распоряжении информации, некоторым гражданам уже скорректировали начисленные суммы ", - сказал Георгий Фангани.
С 1 января 2022 года жители Тбилиси будут получать квитанции за коммунальные услуги в одно и то же время - в начале каждого следующего месяца.
В первой квитанции для тех, у кого установлены счетчики, отражена плата за ноябрь и часть декабря. В случае оплаты по количеству душ в семье, в квитанции указана плата только за ноябрь.
Что касается второй квитанции для тех, у кого установлены счетчики, в ней отражена плата за воду за оставшуюся часть декабря. В случае оплаты по количеству душ, указана плата за декабрь.
Небольшая часть потребителей в декабре получила только одну квитанцию, которая содержит информацию о потреблении воды в ноябре и декабре.
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