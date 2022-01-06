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Зурабишвили посетила выставку "Грузинская деталь" во дворце Орбелиани
Зурабишвили посетила выставку "Грузинская деталь" во дворце Орбелиани
Целью выставки является популяризация грузинской культуры и развитие современной креативной индустрии 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T11:24+0400
2022-01-06T11:24+0400
культура
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грузия
тбилиси
выставка
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила выставку деятеля искусства, фоторепортера Зейнаб Барновой "Грузинская деталь", которая открылась во дворце Орбелиани.Экспозиция "Грузинская деталь" состоялась с целью популяризации грузинской культуры и развития современной креативной индустрии, отмечается на сайте администрации главы государства.На выставке Зейнаб Барновой, наряду с оригиналами хевсурской одежды, платков и грузинских чихти-копи (головной убор), были представлены подушки, лампы, сумки и фотографии, созданные по мотивам деталей традиционного грузинского искусства.Саломе Зурабишвили и приглашенные гости оценили экспонаты и пожелали художнице успехов.Зейнаб Барнова работала в разное время в ведущих информационных агентствах Грузии фотокорреспондентом. Также регулярно сотрудничала с популярными журналами: Vogue, Harper's Bazaar, Mezonin, L'Officiel. Фотограф участвовала во многих международных выставках, отмечена наградами в номинациях - "Жанровое фото", "Художественное фото".Ее фотоработы хранятся в частных коллекциях в Грузии, России, Франции и других странах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, выставка, саломе зурабишвили

Зурабишвили посетила выставку "Грузинская деталь" во дворце Орбелиани

11:24 06.01.2022
© President of GeorgiaВыставка изделий Зеинаб Барновой в администрации президента Грузии
Выставка изделий Зеинаб Барновой в администрации президента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© President of Georgia
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Целью выставки является популяризация грузинской культуры и развитие современной креативной индустрии
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила выставку деятеля искусства, фоторепортера Зейнаб Барновой "Грузинская деталь", которая открылась во дворце Орбелиани.
Экспозиция "Грузинская деталь" состоялась с целью популяризации грузинской культуры и развития современной креативной индустрии, отмечается на сайте администрации главы государства.
© President of GeorgiaВыставка изделий Зеинаб Барновой в администрации президента Грузии
Выставка изделий Зеинаб Барновой в администрации президента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
Выставка изделий Зеинаб Барновой в администрации президента Грузии
© President of Georgia
На выставке Зейнаб Барновой, наряду с оригиналами хевсурской одежды, платков и грузинских чихти-копи (головной убор), были представлены подушки, лампы, сумки и фотографии, созданные по мотивам деталей традиционного грузинского искусства.
Саломе Зурабишвили и приглашенные гости оценили экспонаты и пожелали художнице успехов.
Зейнаб Барнова работала в разное время в ведущих информационных агентствах Грузии фотокорреспондентом. Также регулярно сотрудничала с популярными журналами: Vogue, Harper's Bazaar, Mezonin, L'Officiel. Фотограф участвовала во многих международных выставках, отмечена наградами в номинациях - "Жанровое фото", "Художественное фото".
Ее фотоработы хранятся в частных коллекциях в Грузии, России, Франции и других странах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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