https://sputnik-georgia.ru/20220109/vydacha-novykh-proezdnykh-v-tbilisi-prekraschena-iz-za-opechatki-263476491.html

Выдача новых проездных в Тбилиси прекращена из-за опечатки

Выдача новых проездных в Тбилиси прекращена из-за опечатки

Выдача проездных приостановлена из-за ошибки, которую допустила дочерняя компания Банка Грузии 09.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-09T14:02+0400

2022-01-09T14:02+0400

2022-01-09T14:02+0400

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общественный транспорт в грузии

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Приостановлена выдача новых проездных на транспорт в Тбилиси, процесс реализации возобновится в понедельник, 10 января, говорится в заявлении Банка Грузия.Абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте в Тбилиси будет задействована с 1 февраля. Новые абонементы не будут персонализированными, при этом проездным смогут пользоваться все члены семьи. Приобрести новые проездные жители Тбилиси могут с 5 января в кассах метрополитена, а уже с 6 января в экспресс-филиалах Банка Грузия.Как отмечают в банке, выдача проездных приостановлена из-за ошибки, которую допустила дочерняя компания Банка Грузии - "MS+".Что касается самой неточности, то вместо слова "сабагиро" (канатка) в новых проездных было напечатано "сабагаро", что и стало причиной приостановки реализации тиража.Стоимость безлимитных абонементов следующая: 1 день - 3 лари; неделя - 20 лари; месяц - 40 лари; три месяца - 100 лари; шесть месяцев - 150 лари, год - 250 лари. Также неограниченное количество раз можно будет пользоваться общественным транспортом в течение 90 минут за 1 лари. Сегодня это обходится в 0,5 лари.Где можно будет приобрести проездные в Тбилиси >>При использовании абонемента необходимо соблюдать интервал не менее 15 минут. При этом проездная карта должна будет быть зафиксирована посредством валидатора в начале каждой последующей поездки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, "банк грузии", общественный транспорт в грузии