https://sputnik-georgia.ru/20220111/myaso-v-gruzii-budut-prodavat-po-qr-kodam--chto-eto-znachit-263522406.html
Мясо в Грузии будут продавать по QR-кодам – что это значит?
Мясо в Грузии будут продавать по QR-кодам – что это значит?
Потребители смогут узнать возраст, дату закалывания, условия хранения и срок годности мяса 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T13:15+0400
2022-01-11T13:15+0400
2022-01-11T13:30+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Мясо на рынках и в магазинах Грузии будет продаваться по QR-кодам, с помощью которых покупатели смогут узнать пол, возраст, дату закалывания, условия хранения и срок годности продукции.Потребители смогут получить информацию о животных с помощью мобильного приложения. Новшество войдет в силу с весны этого года.Инициатива принадлежит Национальному агентству продовольствия. Главной целью новшества является защита прав потребителей и внедрение европейского стандарта продажи мяса. Финансовую поддержку проекту оказывают Швейцария и Австрия.Национальное агентство продовольствия оснастит скотобойни соответствующими устройствами, чтобы мясо, которое будет продаваться в стране, получало специальные коды.Новая инициатива также поможет избежать правонарушений. В последнее время инспекторы агентства выявили десятки случаев продажи просроченного и непригодного мяса.В целях защиты здоровья и интересов населения Агентство продовольствия ежедневно осуществляет государственный контроль на всей территории Грузии. О нарушениях потребители могут сообщить, позвонив на "горячую линию" ведомства – 1501.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, что мы едим?
Мясо в Грузии будут продавать по QR-кодам – что это значит?
13:15 11.01.2022 (обновлено: 13:30 11.01.2022)
Потребители смогут узнать возраст, дату закалывания, условия хранения и срок годности мяса
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Мясо на рынках и в магазинах Грузии будет продаваться по QR-кодам, с помощью которых покупатели смогут узнать пол, возраст, дату закалывания, условия хранения и срок годности продукции.
Потребители смогут получить информацию о животных с помощью мобильного приложения. Новшество войдет в силу с весны этого года.
Инициатива принадлежит Национальному агентству продовольствия. Главной целью новшества является защита прав потребителей и внедрение европейского стандарта продажи мяса. Финансовую поддержку проекту оказывают Швейцария и Австрия.
Национальное агентство продовольствия оснастит скотобойни соответствующими устройствами, чтобы мясо, которое будет продаваться в стране, получало специальные коды.
Новая инициатива также поможет избежать правонарушений. В последнее время инспекторы агентства выявили десятки случаев продажи просроченного и непригодного мяса.
В целях защиты здоровья и интересов населения Агентство продовольствия ежедневно осуществляет государственный контроль на всей территории Грузии. О нарушениях потребители могут сообщить, позвонив на "горячую линию" ведомства – 1501.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.