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Фигуристы из Грузии шестые после короткой программы на чемпионате Европы
Фигуристы из Грузии шестые после короткой программы на чемпионате Европы
Пара из Грузии получила 61.93 балла, этот результат позволил Сафиной и Берулава пробиться в финал 13.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, выступающий в соревнованиях спортивных пар, заняли шестое место после короткой программы на чемпионате Европы, стартовавшем в Таллинне (Эстония).За свое выступление пара из Грузии получила 61.93 балла (34.43 за технические элементы + 28.50 за программные компоненты). Этот результат позволил Сафиной и Берулава пробиться в финал, куда вышли 16 пар из 21.Первое место после короткой программы занимает дуэт из России – Анастасия Мишина/Александр Галлямов, набравший 82.36 балла. К слову сказать, россияне побили мировой рекорд за выступление в короткой программе, превзойдя предыдущее достижение на 0.02 балла.Произвольную программу на суд зрителей и жюри спортивные пары представят 13 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Фигуристы из Грузии шестые после короткой программы на чемпионате Европы

11:31 13.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкМария Казакова и Георгий Ревия (Грузия)
Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия) - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Пара из Грузии получила 61.93 балла, этот результат позволил Сафиной и Берулава пробиться в финал
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, выступающий в соревнованиях спортивных пар, заняли шестое место после короткой программы на чемпионате Европы, стартовавшем в Таллинне (Эстония).
За свое выступление пара из Грузии получила 61.93 балла (34.43 за технические элементы + 28.50 за программные компоненты). Этот результат позволил Сафиной и Берулава пробиться в финал, куда вышли 16 пар из 21.
Первое место после короткой программы занимает дуэт из России – Анастасия Мишина/Александр Галлямов, набравший 82.36 балла. К слову сказать, россияне побили мировой рекорд за выступление в короткой программе, превзойдя предыдущее достижение на 0.02 балла.
Произвольную программу на суд зрителей и жюри спортивные пары представят 13 января.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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