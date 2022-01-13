https://sputnik-georgia.ru/20220113/figuristy-iz-gruzii-shestye-posle-korotkoy-programmy-na-chempionate-evropy-263574134.html

Фигуристы из Грузии шестые после короткой программы на чемпионате Европы

Фигуристы из Грузии шестые после короткой программы на чемпионате Европы

Пара из Грузии получила 61.93 балла, этот результат позволил Сафиной и Берулава пробиться в финал 13.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, выступающий в соревнованиях спортивных пар, заняли шестое место после короткой программы на чемпионате Европы, стартовавшем в Таллинне (Эстония).За свое выступление пара из Грузии получила 61.93 балла (34.43 за технические элементы + 28.50 за программные компоненты). Этот результат позволил Сафиной и Берулава пробиться в финал, куда вышли 16 пар из 21.Первое место после короткой программы занимает дуэт из России – Анастасия Мишина/Александр Галлямов, набравший 82.36 балла. К слову сказать, россияне побили мировой рекорд за выступление в короткой программе, превзойдя предыдущее достижение на 0.02 балла.Произвольную программу на суд зрителей и жюри спортивные пары представят 13 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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