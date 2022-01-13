https://sputnik-georgia.ru/20220113/figuristy-iz-gruzii-shestye-posle-korotkoy-programmy-na-chempionate-evropy-263574134.html
Фигуристы из Грузии шестые после короткой программы на чемпионате Европы
Фигуристы из Грузии шестые после короткой программы на чемпионате Европы
Пара из Грузии получила 61.93 балла, этот результат позволил Сафиной и Берулава пробиться в финал 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T11:31+0400
2022-01-13T11:31+0400
2022-01-13T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, выступающий в соревнованиях спортивных пар, заняли шестое место после короткой программы на чемпионате Европы, стартовавшем в Таллинне (Эстония).За свое выступление пара из Грузии получила 61.93 балла (34.43 за технические элементы + 28.50 за программные компоненты). Этот результат позволил Сафиной и Берулава пробиться в финал, куда вышли 16 пар из 21.Первое место после короткой программы занимает дуэт из России – Анастасия Мишина/Александр Галлямов, набравший 82.36 балла. К слову сказать, россияне побили мировой рекорд за выступление в короткой программе, превзойдя предыдущее достижение на 0.02 балла.Произвольную программу на суд зрителей и жюри спортивные пары представят 13 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, фигурное катание
Фигуристы из Грузии шестые после короткой программы на чемпионате Европы
Пара из Грузии получила 61.93 балла, этот результат позволил Сафиной и Берулава пробиться в финал
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, выступающий в соревнованиях спортивных пар, заняли шестое место после короткой программы на чемпионате Европы, стартовавшем в Таллинне (Эстония).
За свое выступление пара из Грузии получила 61.93 балла (34.43 за технические элементы + 28.50 за программные компоненты). Этот результат позволил Сафиной и Берулава пробиться в финал, куда вышли 16 пар из 21.
Первое место после короткой программы занимает дуэт из России – Анастасия Мишина/Александр Галлямов, набравший 82.36 балла. К слову сказать, россияне побили мировой рекорд за выступление в короткой программе, превзойдя предыдущее достижение на 0.02 балла.
Произвольную программу на суд зрителей и жюри спортивные пары представят 13 января.
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