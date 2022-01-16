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Положение в грузинских тюрьмах: последние данные

Положение в грузинских тюрьмах: последние данные

Общее число заключенных в Грузии на 1 декабря составляло 0,25% населения страны 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T09:01+0400

2022-01-16T09:01+0400

2022-01-16T09:01+0400

общество

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заключенные

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. По данным на 1 декабря, в грузинских тюрьмах находился 9 367 человек, из которых 314 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузиии (Сакстат).Общее число заключенных в Грузии на 1 декабря составляло 0,25% населения страны.Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии содержится 50 несовершеннолетних и 68 человек старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержаться в тюрьмах №15 в Рустави и в Глданской тюрьме.Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 декабря в Грузии насчитывалось более двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 14 несовершеннолетних и 27 лиц старше 70 лет.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 166 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.Иностранцы в грузинских тюрьмахВсего на 1 декабря в тюрьмах Грузии находились 578 граждан 46 иностранных государств, что составляет 6,2% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит четверо несовершеннолетних иностранцев и 58 женщин.Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане Азербайджана, России, Украины и Армении.Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.Условные заключенныеКроме находящихся в заключении, в Грузии также есть 18,7 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно.Основная часть из них – мужчины. Кроме того условно свои сроки отбывает 905 женщин и 69 несовершеннолетних.При этом на условном сроке находится 258 иностранцев, среди которых граждане России, Азербайджана, Турции, Армении и Украины, США, Великобритании и Италии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, заключенные, специальная пенитенциарная служба