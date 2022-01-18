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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 18 января
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 18 января
Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в Тбилиси – 4 171 за сутки 18.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузинские медики из 7 521 нового случая коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 4 171 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 56 367 тестов на коронавирус, 38 892 – на антиген, 17 475 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 006 864 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 160 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 934 667 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 31 пациент, а с начала пандемии – 14 512.На данный момент в Грузии 57 659 активных случаев, из них 4 465 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 015 пациентов тяжелое, из них 285 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 050 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 51 144 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 50 человек.Показатель положительности по данным на 18 января составляет 13,34%, за две недели – 10%, за семь дней – 10,26%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 18 января

12:01 18.01.2022 (обновлено: 12:15 18.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в Тбилиси – 4 171 за сутки
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузинские медики из 7 521 нового случая коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 4 171 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Аджария – 801
Имерети – 792
Шида Картли – 380
Самегрело - Земо Сванети – 302
Квемо Картли – 285
Кахети – 263
Гурия – 193
Мцхета-Мтианети – 171
Самцхе-Джавахети – 108
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 55.
В стране за последние сутки сделано 56 367 тестов на коронавирус, 38 892 – на антиген, 17 475 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 006 864 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 160 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 934 667 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 31 пациент, а с начала пандемии – 14 512.
На данный момент в Грузии 57 659 активных случаев, из них 4 465 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 015 пациентов тяжелое, из них 285 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 050 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 51 144 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 50 человек.
Показатель положительности по данным на 18 января составляет 13,34%, за две недели – 10%, за семь дней – 10,26%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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