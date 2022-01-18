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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 18 января

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 18 января

Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в Тбилиси – 4 171 за сутки 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузинские медики из 7 521 нового случая коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 4 171 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 56 367 тестов на коронавирус, 38 892 – на антиген, 17 475 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 006 864 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 160 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 934 667 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 31 пациент, а с начала пандемии – 14 512.На данный момент в Грузии 57 659 активных случаев, из них 4 465 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 015 пациентов тяжелое, из них 285 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 050 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 51 144 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 50 человек.Показатель положительности по данным на 18 января составляет 13,34%, за две недели – 10%, за семь дней – 10,26%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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