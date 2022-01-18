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https://sputnik-georgia.ru/20220118/kak-osvyatit-vodu-na-kreschenie-2022-doma-molitvy-i-obryady-263711659.html
Как освятить воду на Крещение 2022 дома: молитвы и обряды
Как освятить воду на Крещение 2022 дома: молитвы и обряды
Крещение Господне, или Богоявление, православная церковь отмечает 19 января - в этот день Иисус крестился в реке Иордан 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T19:34+0400
2022-01-18T19:34+0400
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В православных церквях в праздник ежегодно совершается Великое освящение воды. Воду в храмах освящают дважды - в Крещение и накануне праздника - в Крещенский сочельник.Но не всем удается каждый год сходить в церковь на Крещение и набрать там Святой воды. Поэтому Sputnik Грузия поинтересовался, как освятить воду на Крещение дома, какие обряды нужно совершать и какие молитвы читать.Как освятить воду дома - молитвы и обрядыОсвятить воду на Крещение можно и дома. При освящении самое главное - это непоколебимая вера в Господа и чистая душа.Вода, взятая на Крещение из любых источников, в том числе набранная дома из-под крана, становится Святой.Вода становится Святой благодаря силе Господа, а молитва и вера человека являются лишь проводниками, но человек обязательно должен быть крещен. Желательно, чтобы проводящий обряд регулярно посещал церковные службы, исповедовался и принимал Святое Причастие.Для освящения воды дома используют стеклянную банку или кастрюлю. Наполните сосуд простой водой - некоторое время жидкость должна в нем постоять. Затем прочитайте над банкой, держа руки в воде, молитвы и три раза ее перекрестите.При проведении обряда освящения воды дома, читается одна из трех молитв на выбор: "Отче наш", молитва царю небесному или "Пресвятой троице".Отче наш"Отче наш, сущий на небесах!Да святится имя Твое;Да приидет Царствие Твое;Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;Хлеб наш насущный дай нам на сей день;И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь".Молитва царю небесномуМолитва Пресвятой троице"Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради".Материал подготовлен на основе открытых источников
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общество, религия , справки , новости, крещение господне, крещение господня, крещение, церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Как освятить воду на Крещение 2022 дома: молитвы и обряды

19:34 18.01.2022
© photo: Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПодготовка прорубей для крещенских купаний в регионах России
Подготовка прорубей для крещенских купаний в регионах России - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© photo: Sputnik / Александр Кондратюк
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Крещение Господне, или Богоявление, православная церковь отмечает 19 января - в этот день Иисус крестился в реке Иордан
В православных церквях в праздник ежегодно совершается Великое освящение воды. Воду в храмах освящают дважды - в Крещение и накануне праздника - в Крещенский сочельник.
Но не всем удается каждый год сходить в церковь на Крещение и набрать там Святой воды. Поэтому Sputnik Грузия поинтересовался, как освятить воду на Крещение дома, какие обряды нужно совершать и какие молитвы читать.

Как освятить воду дома - молитвы и обряды

Освятить воду на Крещение можно и дома. При освящении самое главное - это непоколебимая вера в Господа и чистая душа.
Вода, взятая на Крещение из любых источников, в том числе набранная дома из-под крана, становится Святой.
© photo: Sputnik / Ilya Timin / Перейти в фотобанкНастоятель храма, иерей Константин Кукушкин совершает чин освящения воды во время крещенской службы в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Пряжа
Настоятель храма, иерей Константин Кукушкин совершает чин освящения воды во время крещенской службы в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Пряжа - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
Настоятель храма, иерей Константин Кукушкин совершает чин освящения воды во время крещенской службы в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Пряжа
© photo: Sputnik / Ilya Timin
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Вода становится Святой благодаря силе Господа, а молитва и вера человека являются лишь проводниками, но человек обязательно должен быть крещен. Желательно, чтобы проводящий обряд регулярно посещал церковные службы, исповедовался и принимал Святое Причастие.
Для освящения воды дома используют стеклянную банку или кастрюлю. Наполните сосуд простой водой - некоторое время жидкость должна в нем постоять. Затем прочитайте над банкой, держа руки в воде, молитвы и три раза ее перекрестите.
При проведении обряда освящения воды дома, читается одна из трех молитв на выбор: "Отче наш", молитва царю небесному или "Пресвятой троице".
Отче наш
"Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое;
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь".

Молитва царю небесному

Молитва Пресвятой троице
"Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради".
Материал подготовлен на основе открытых источников
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