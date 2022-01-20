https://sputnik-georgia.ru/20220120/zheltye-marshrutki-v-proshlom-avtopark-mikroavtobusov-tbilisi-polnostyu-obnovlen-263753860.html

"Желтые маршрутки" уходят в прошлое: автопарк микроавтобусов Тбилиси обновлен

"Желтые маршрутки" уходят в прошлое: автопарк микроавтобусов Тбилиси обновлен

Уже с 1 февраля в столице заработает новая абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T12:40+0400

2022-01-20T12:40+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Тбилисский автопарк микроавтобусов полностью обновлен и вскоре по городу больше не будут курсировать старые маршрутки желтого цвета, заявил мэр Каха Каладзе.По словам градоначальника, в столице уже находится тысяча новых синих микроавтобусов. С 20 января и до 1 февраля они будут курсировать по 76 маршрутам. Из них 23 маршрута - новые. По словам мэра, в последние годы тбилисцев обслуживали порядка 1,5 тысячи микроавтобусов, однако за счет увеличения количества автобусов было решено сократить количество микроавтобусов до 1 тысячи.Что касается водителей "желтых маршруток", то они, как отметили в мэрии Тбилиси, будут работать на новых микроавтобусах.Кроме того, Каладзе напомнил о введении новой интегрированной системе оплаты общественного транспорта. С 1 февраля появятся абонементы на проезд в автобусах, метро и микроавтобусах. Ошибка тбилисского масштаба! >>>Приобрести новые проездные можно в кассах метрополитена и в экспресс-филиалах "Банка Грузии".Мэр не раз говорил, что развитие общественного транспорта является приоритетным для городского правительства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилиси, тбилиси, каха каладзе, маршрутки, общественный транспорт тбилиси