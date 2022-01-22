https://sputnik-georgia.ru/20220122/novye-zhilye-kompleksy-postroyat-v-gorakh-gruzii-263800452.html

Новые жилые комплексы построят в горах Грузии

Новые жилые комплексы построят в горах Грузии

Жилой комплекс в Гудаури расположится вблизи Военно-грузинской дороги 22.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-22T10:32+0400

2022-01-22T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Правительство Грузии утвердило сразу два документа о разрешении строительства на территории популярных горнолыжных курортов Бакуриани и Гудаури.Согласно приказу министра регионального развития и инфраструктуры, на 10 тысячах квадратных метров в Бакуриани будет построен новый жилой комплекс.Для этого сначала будет составлен план застройки в соответствии с нормами указанными в приказе , а после уже проект будет выставлен на тендер для поиска застройщика.В разгар пандемии в Гудаури открылись новые апарт-отели >>Что касается другого горнолыжного курорта Гудаури, то постановлением правительства Грузии в данном случае уже утвержден план застройки на территории курорта.Новый комплекс будет расположен на двух участках площадью 400 и тысяча квадратных метров.Комплекс будет включать четыре двухэтажных дома с подвалами для частного пользования.Дома будут расположены неподалеку от трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к российской границе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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