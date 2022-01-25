https://sputnik-georgia.ru/20220125/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-263856640.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T07:01+0400

2022-01-25T07:01+0400

2022-01-25T09:09+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,02% и составила 99,04 доллара с доходностью 2,99%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,16%, торги закрылись с доходностью 1,66% по цене 106,11 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 100,86 пункта с доходностью 5,68%, за неделю цена понизилась на 1,09%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,02% до 100,02 пункта, доходность составила 4%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 6,95% и составила 14,72 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 278 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,5-15,88 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 3,24% и составила 6,57 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 750 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,56-6,87 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 6,31% до 14,86 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 116 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,84-15,92 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации, tbc bank