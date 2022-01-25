https://sputnik-georgia.ru/20220125/verkhniy-lars-segodnya-doroga-zakryta-dlya-traylerov-263867314.html

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для трайлеров

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для трайлеров

Запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T13:38+0400

2022-01-25T13:38+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено передвижение грузовых машин, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. По информации департамента автодорог, ввести ограничения пришлось из-за снега и гололеда.Для остального вида транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, верхний ларс, военно-грузинская дорога, грузинские дороги, машины и их водители, погода