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Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для трайлеров
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для трайлеров
Запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T13:38+0400
2022-01-25T13:38+0400
2022-01-25T13:44+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено передвижение грузовых машин, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. По информации департамента автодорог, ввести ограничения пришлось из-за снега и гололеда.Для остального вида транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, верхний ларс, военно-грузинская дорога, грузинские дороги, машины и их водители, погода
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для трайлеров
13:38 25.01.2022 (обновлено: 13:44 25.01.2022)
Запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik.
На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено передвижение грузовых машин, говорится в сообщении
на сайте департамента автомобильных дорог.
В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. По информации департамента автодорог, ввести ограничения пришлось из-за снега и гололеда.
Для остального вида транспорта движение свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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