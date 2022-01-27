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Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 17 484
Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 17 484
За последние 24 часа от коронавируса скончались 27 человек, выздоровели за сутки 3 699 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T10:59+0400
2022-01-27T10:59+0400
2022-01-27T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 17 484.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 110 168 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 699 человек, а с начала пандемии – 981 531. Скончались 14 840 (+27 за сутки).За сутки сделано 73 250 тестов, из которых 44 185 – на антиген и 29 065 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 23,87%, за последние 14 дней – 16,51%, за последние семь дней – 20,58%.Всего в Грузии сделано 2 686 220 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 8 630 прививок.В карантине в данное время находятся 42 человека, в стационарах – 4 714, в ковид-гостиницах – 2 080.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 17 484
10:59 27.01.2022 (обновлено: 11:02 27.01.2022)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 27 человек, выздоровели за сутки 3 699
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 17 484.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 110 168 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 699 человек, а с начала пандемии – 981 531. Скончались 14 840 (+27 за сутки).
За сутки сделано 73 250 тестов, из которых 44 185 – на антиген и 29 065 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 23,87%, за последние 14 дней – 16,51%, за последние семь дней – 20,58%.
Всего в Грузии сделано 2 686 220 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 8 630 прививок.
В карантине в данное время находятся 42 человека, в стационарах – 4 714, в ковид-гостиницах – 2 080.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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