https://sputnik-georgia.ru/20220127/nazvany-samye-reytingovye-partii-gruzii-263930182.html

Названы самые рейтинговые партии Грузии

Названы самые рейтинговые партии Грузии

Показатель поддержки партий настолько низок, что его нельзя использовать для прогнозирования результатов выборов 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T15:53+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Большей части населения Грузии не нравится ни одна из политических партий, таковы результаты опроса, проведенного Национальным демократическим институтом США (NDI).На вопрос "Какая партия больше всего соответствует вашим взглядам", 41% респондентов ответили "ни одна". Еще 12% отказались отвечать на вопрос, а 6% сказали, что не знают ответа.Что касается остальных опрошенных, то их симпатии распределились следующим образом: 24% заявили, что ближе всех к их взглядам правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Предпочтение самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" отдали 9% респондентов. Все остальные партии вместе набрали лишь 8%.Результаты опроса также показали, что большинство жителей страны (80%) поддерживают межпартийное сотрудничество. Против оказались 8%. Еще 10% сказали, что не знают ответа, и лишь 1% отказался отвечать.Кроме того, опрос показал, что большинство жителей страны в роли медиатора в процессе диалога между властью и оппозицией видят местных игроков. Так, около трети опрошенных (34%) назвали сами партии, западных партнеров – 18%, президента Грузии – 11%, председателя парламента – 5%.В том, что никто не сможет выполнить эту роль, уверены 6% опрошенных, не знают ответа на вопрос – 19%.Опрос проводился в период с 7 по 13 декабря 2021 года. Всего было опрошено 2 099 человек. Погрешность опроса составляет +/-1,4%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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