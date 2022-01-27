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В Тбилиси прикрыли мясоперерабатывающее предприятие

В Тбилиси прикрыли мясоперерабатывающее предприятие

Сотрудники ведомства приостановили производственный процесс мясоперерабатывающего предприятия из-за выявленных нарушений 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T13:36+0400

2022-01-27T13:36+0400

2022-01-27T13:37+0400

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национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Работа объекта по переработке мяса, проверенного тбилисской городской службой Национального агентства продовольствия, приостановлена, говорится в сообщении на сайте ведомства.В ходе проверки мясоперерабатывающего предприятия, расположенного на улице Жгенти, 2, выяснилось, что он работал в обход Национального агентства продовольствия, без предоставления признания, как того требует закон. Кроме того, бизнес-операторы работали без регистрации в реестре экономической деятельности."Проверка выявила критические несоответствия, в том числе нарушения санитарно-гигиенических норм, технологического процесса производства пищевых продуктов, правил маркировки и прослеживаемости", – говорится в сообщении.Сотрудники ведомства приостановили производственный процесс мясоперерабатывающего предприятия из-за выявленных нарушенийНациональное агентство продовольствия постоянно осуществляет государственный контроль бизнес-операторов различного профиля, чтобы максимально защитить жизнь и здоровье потребителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, тбилиси, национальное агентство продовольствия грузии