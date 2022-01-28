https://sputnik-georgia.ru/20220128/goroskop-na-segodnya-29-yanvarya-2022-po-znakam-zodiaka-263941042.html

Гороскоп на сегодня 29 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 29 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на субботу, 29 января, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более... 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T09:52+0400

2022-01-28T09:52+0400

2022-01-28T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 29 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнов 29 января ждут осложнения в отношениях с коллегами. Они могут принять чувство собственного достоинства знака зодиака за заносчивость и гордыню. Удачный день выбрать мебель для дома, но если средств не хватает, в кредит брать сегодня не стоит. По гороскопу Овнам, несмотря на занятость, нужно найти время и на развлечения. Одиноких ждет романтический вечер.ТелецТельцов 29 января ждет успех в переходе к новым видам деятельности и поиске дополнительных источников дохода. Знаку зодиака желательно избегать сегодня дел, связанных с финансовыми вложениями – риски могут быть неоправданными. В целом день лучше посвятить себе и хобби. Тельцы обычно обладают крепким здоровьем, но не стоит испытывать свой организм на прочность.БлизнецыБлизнецы 29 января могут осуществить успешно ряд финансовых операций. Представителям знака зодиака нужно сохранять сегодня хладнокровие и не совершать необдуманных трат. Возможно в служебном положении Близнецов произойдут долгожданные перемены. По гороскопу знак зодиака больше времени должен проводить в кругу семьи и друзей.РакРаки 29 января смогут наладить финансовое положение и устроить личную жизнь. Благоприятно сегодня и для исправления совершенных ошибок. У знака зодиака будет сегодня искушение купить брендовую вещь, которая окажется подделкой. Гороскоп советует не переплачивать за товары, которые того не стоят. Напряженность Ракам поможет снять дружеский вечер.ЛевЛьвам 29 января нужно повышать квалификацию и расширять деловые связи. От необоснованных трат знаку зодиака лучше воздержаться, так как стабильности в материальном плане ожидать не приходится. Львам нужно проявить внимание к близкому человеку и не отказываться от предложенной помощи. Гороскоп им советует сегодня не перенапрягаться.ДеваДевы 29 января смогут успешно обсудить трудовые планы в неформальной обстановке. От похода по магазинам знаку зодиака лучше воздержаться. Недопонимание может возникнуть в отношениях с партнером. Гороскоп Девам советует проявить мудрость и пойти на компромисс, чтобы избежать ссоры. Вечер знаку зодиака лучше посвятить отдыху и родным.ВесыВесам 29 января следует быть осторожнее и сдержаннее в финансовых делах. Знаку зодиака предстоят крупные расходы, но сделка окажется удачной. Эмоциональным Весам, чтобы не потерять друзей, нужно контролировать сегодня свои слова и действия. Пренебрегать здоровьем и испытывать организм на прочность не стоит. Благоприятный период для любви и свиданий.СкорпионНачальство оценит сегодня аналитические способности Скорпионов, что поспособствует их переходу на более перспективную должность. Знаку зодиака желательно снизить сегодня психологическую и физическую нагрузку. Удачно сегодня для шопинга, но покупать компьютерную технику не стоит. По гороскопу знаку зодиака нужно больше времени проводить на свежем воздухе.СтрелецСтрельцы 29 января будут играть в двойную игру, но им нужно действовать аккуратно, чтобы не пострадала репутация. Коммерческие сделки и финансовые договоры сегодня очень авантюристичны – безрассудные решения могут принести в дальнейшем убытки. День лучше провести в кругу семьи и насладиться домашним уютом. По гороскопу день энергетически нестабилен, возможен упадок сил.КозерогКозероги 29 января смогут достичь желаемых целей в результате успешных переговоров. Знаку зодиака сегодня лучше работать над саморазвитием и улучшением достатка. Незапланированные расходы заставят искать дополнительные финансы. Гороскоп Козерогам рекомендует больше времени проводить с домочадцами вне дома и не избегать умеренных физических нагрузок.ВодолейВодолеи смогут улучшить позиции на работе, благодаря смене имиджа на более консервативный. Риск и участие в сомнительных сделках сегодня приветствуется – вложения многократно окупятся. В отношениях с близкими знаку зодиака лучше прийти к разумному компромиссу. Благоприятно сегодня для посещения салона – двойной эффект будут иметь любые косметические процедуры.РыбыРыбам 29 января нужно хорошо обдумать каждое предложение, так как часть из них может стать убыточным. В отношениях с любимым человеком знак зодиака может рассчитывать на взаимность – главное не упустить счастливое время. В целом день полон переживаний. Рыбам захочется что-то кардинально поменять в своей жизни, в том числе и собственную внешность.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака