https://sputnik-georgia.ru/20220128/ona-beremenna-futbolist-mamaev-zhenilsya-na-podruge-eks-zheny-263956855.html

Она беременна? Футболист Мамаев женился на подруге экс-жены

Она беременна? Футболист Мамаев женился на подруге экс-жены

После развода спортсмена не прошло и года, но он продолжает удивлять поклонников своими эпатажными выходками

2022-01-28T14:44+0400

2022-01-28T14:44+0400

2022-01-28T14:44+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

футбол

шоу-бизнес

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1c/263956342_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1f708cc46e4ef078fdd0571eeef6c545.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Футболист Павел Мамаев женился на подруге своей экс-жены – торжество любви состоялось 27 января и спровоцировало слухи о беременности невесты. После скандального развода Павла и Аланы прошло меньше года, но сердце футболиста снова несвободно. Спортсмен начал встречаться с Надеждой Санько, бывшей лучшей подругой своей жены. Многие не верили, что этот роман приведет к чему-то серьезному, но уже в конце 2021 года Надежда похвасталась обручальным кольцом с бриллиантами. А теперь состоялась и сама свадьба. Павел Мамаев женился на подруге своей экс-супруги и спровоцировал новые слухи в соцсетях. Фанаты подозревают, что новая избранница беременна от футболиста. Очевидцы обратили внимание, что во время свадебной церемонии Санько не притронулась к алкоголю. И пока Павел пил шампанское, Надежда наливала себе сок. После росписи в ЗАГСе пара и их друзья отправились в модный ресторан. Гости с радостью делились свадебными роликами в соцсетях, а поклонники поздравляли счастливых молодоженов. Напомним, что бывшая жена Мамаева Алана до последнего верила, что спортсмен начал встречаться с ее подругой из мести и никогда не женится на Наде. Но ее предсказание не оправдалось. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

футбол, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес