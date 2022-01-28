https://sputnik-georgia.ru/20220128/ona-beremenna-futbolist-mamaev-zhenilsya-na-podruge-eks-zheny-263956855.html
Она беременна? Футболист Мамаев женился на подруге экс-жены
Она беременна? Футболист Мамаев женился на подруге экс-жены
После развода спортсмена не прошло и года, но он продолжает удивлять поклонников своими эпатажными выходками
2022-01-28T14:44+0400
2022-01-28T14:44+0400
2022-01-28T14:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
футбол
шоу-бизнес
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1c/263956342_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1f708cc46e4ef078fdd0571eeef6c545.jpg
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Футболист Павел Мамаев женился на подруге своей экс-жены – торжество любви состоялось 27 января и спровоцировало слухи о беременности невесты. После скандального развода Павла и Аланы прошло меньше года, но сердце футболиста снова несвободно. Спортсмен начал встречаться с Надеждой Санько, бывшей лучшей подругой своей жены. Многие не верили, что этот роман приведет к чему-то серьезному, но уже в конце 2021 года Надежда похвасталась обручальным кольцом с бриллиантами. А теперь состоялась и сама свадьба. Павел Мамаев женился на подруге своей экс-супруги и спровоцировал новые слухи в соцсетях. Фанаты подозревают, что новая избранница беременна от футболиста. Очевидцы обратили внимание, что во время свадебной церемонии Санько не притронулась к алкоголю. И пока Павел пил шампанское, Надежда наливала себе сок. После росписи в ЗАГСе пара и их друзья отправились в модный ресторан. Гости с радостью делились свадебными роликами в соцсетях, а поклонники поздравляли счастливых молодоженов. Напомним, что бывшая жена Мамаева Алана до последнего верила, что спортсмен начал встречаться с ее подругой из мести и никогда не женится на Наде. Но ее предсказание не оправдалось. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1c/263956342_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_7dd42f9360bc17af89d6e33c5261cf85.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
футбол, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес
Она беременна? Футболист Мамаев женился на подруге экс-жены
После развода спортсмена не прошло и года, но он продолжает удивлять поклонников своими эпатажными выходками
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Футболист Павел Мамаев женился на подруге своей экс-жены – торжество любви состоялось 27 января и спровоцировало слухи о беременности невесты.
После скандального развода Павла и Аланы прошло меньше года, но сердце футболиста снова несвободно. Спортсмен начал встречаться с Надеждой Санько, бывшей лучшей подругой своей жены.
Многие не верили, что этот роман приведет к чему-то серьезному, но уже в конце 2021 года Надежда похвасталась обручальным кольцом с бриллиантами. А теперь состоялась и сама свадьба.
Павел Мамаев женился на подруге своей экс-супруги и спровоцировал новые слухи в соцсетях. Фанаты подозревают, что новая избранница беременна от футболиста.
Очевидцы обратили внимание, что во время свадебной церемонии Санько не притронулась к алкоголю. И пока Павел пил шампанское, Надежда наливала себе сок.
После росписи в ЗАГСе пара и их друзья отправились в модный ресторан. Гости с радостью делились свадебными роликами в соцсетях, а поклонники поздравляли счастливых молодоженов.
Напомним, что бывшая жена Мамаева Алана до последнего верила, что спортсмен начал встречаться с ее подругой из мести и никогда не женится на Наде. Но ее предсказание не оправдалось.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.