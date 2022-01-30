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В Грузии могут отменить "зеленые паспорта"?
В Грузии могут отменить "зеленые паспорта"?
Система "ковид-паспортов" должна помогать в борьбе с распространением коронавируса, отметила министр 30.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-30T09:01+0400
2022-01-30T09:01+0400
2022-01-30T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. "Зеленые паспорта" сыграли важную роль в стимуляции процесса вакцинации, однако данный вопрос будет пересмотрен, поскольку эпидситуация из-за "омикрона" меняется, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Гражданин Грузии получает так называемый "зеленый статус" в том случае, если он полностью вакцинирован, переболел коронавирусом и с момента подтверждения вируса прошло минимум 14 дней, прошел ПЦР-тест с 72-часовой валидностью или прошел тест на антиген с 24-часовой валидностью.Габуния также отметила, что получить "зеленый паспорт" в Грузии больше заинтересованы молодые граждане, чем пожилые."Думаю, что через определенное время мы обязательно вернемся к этому вопросу и будет сделан анализ того, что было до этого", - отметила Габуния.Кто еще сможет получить "зеленый паспорт" в Грузии? Ответ Гамкрелидзе>>Для получения ковид-паспорта (QR-кода) нужно пройти регистрацию по ссылке covidpass.moh.gov.ge или скачать аппликацию Georgia e-Health с iPhone или с Android или аппликацию CovidPass Georgia с iPhone или с Android.С 16 ноября 2021 года грузинские ковид-паспорта признали страны Евросоюза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, европа, минздрав, коронавирус covid-19
В Грузии могут отменить "зеленые паспорта"?
Система "ковид-паспортов" должна помогать в борьбе с распространением коронавируса, отметила министр
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. "Зеленые паспорта" сыграли важную роль в стимуляции процесса вакцинации, однако данный вопрос будет пересмотрен, поскольку эпидситуация из-за "омикрона" меняется, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
Гражданин Грузии получает так называемый "зеленый статус" в том случае, если он полностью вакцинирован, переболел коронавирусом и с момента подтверждения вируса прошло минимум 14 дней, прошел ПЦР-тест с 72-часовой валидностью или прошел тест на антиген с 24-часовой валидностью.
"Течение пандемии является настолько динамичным, что одна интервенция, которая была внедрена месяц или два месяца назад, не сможет работать в течение долгого времени. Европа тоже поменяла критерий этих "зеленых пропусков", - сказала Габуния в эфире "ПалитраНьюс".
Габуния также отметила, что получить "зеленый паспорт" в Грузии больше заинтересованы молодые граждане, чем пожилые.
"Думаю, что через определенное время мы обязательно вернемся к этому вопросу и будет сделан анализ того, что было до этого", - отметила Габуния.
Для получения ковид-паспорта (QR-кода) нужно пройти регистрацию по ссылке covidpass.moh.gov.ge или скачать аппликацию Georgia e-Health с iPhone или с Android или аппликацию CovidPass Georgia с iPhone или с Android.
С 16 ноября 2021 года грузинские ковид-паспорта признали страны Евросоюза.
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