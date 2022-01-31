https://sputnik-georgia.ru/20220131/vesna-posredi-zimy---v-gruzii-potepleet-264021962.html

Весна посреди зимы - в Грузии потеплеет

Весна посреди зимы - в Грузии потеплеет

Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни поднимется до 15-18 градусов 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T16:54+0400

2022-01-31T16:54+0400

2022-01-31T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. В ближайшие дни в Грузии ожидается относительно теплая погода без осадков, сообщается на сайте Национального агентства окружающей среды в Facebook.Прогноз синоптиков до 4 февраля таков: температура воздуха в Западной Грузии поднимется до +13, +18 градусов. В Восточной Грузии термометр покажет 10 - 15 градусов выше нуля.Ясная погода без осадков ожидается и в Тбилиси. В столице Грузии температура воздуха прогреется до +13, +15 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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