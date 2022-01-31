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Весна посреди зимы - в Грузии потеплеет
Весна посреди зимы - в Грузии потеплеет
Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни поднимется до 15-18 градусов 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T16:54+0400
2022-01-31T16:54+0400
2022-01-31T16:54+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. В ближайшие дни в Грузии ожидается относительно теплая погода без осадков, сообщается на сайте Национального агентства окружающей среды в Facebook.Прогноз синоптиков до 4 февраля таков: температура воздуха в Западной Грузии поднимется до +13, +18 градусов. В Восточной Грузии термометр покажет 10 - 15 градусов выше нуля.Ясная погода без осадков ожидается и в Тбилиси. В столице Грузии температура воздуха прогреется до +13, +15 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, погода
Весна посреди зимы - в Грузии потеплеет
Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни поднимется до 15-18 градусов
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik.
В ближайшие дни в Грузии ожидается относительно теплая погода без осадков, сообщается на сайте Национального агентства окружающей среды в Facebook
.
Прогноз синоптиков до 4 февраля таков: температура воздуха в Западной Грузии поднимется до +13, +18 градусов. В Восточной Грузии термометр покажет 10 - 15 градусов выше нуля.
Ясная погода без осадков ожидается и в Тбилиси. В столице Грузии температура воздуха прогреется до +13, +15 градусов.
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