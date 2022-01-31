https://sputnik-georgia.ru/20220131/vrachi-nazvali-snizhayuschie-smertnost-ot-covid-19-lekarstva-263928032.html

Врачи назвали снижающие смертность от COVID-19 лекарства

Врачи назвали снижающие смертность от COVID-19 лекарства

Ведущие ученые мира неустанно проводят исследования и изучают лекарства, которые могут помочь заразившимся COVID-19 или, наоборот, навредить им

2022-01-31T06:06+0400

2022-01-31T06:06+0400

2022-01-31T06:06+0400

новости

наука

здоровье

коронавирус covid-19

советы врачей

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/15/262263964_0:0:1921:1081_1920x0_80_0_0_709797d8574b477bb6f511625c113748.jpg

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Лекарства от холестерина снижают смертность среди пациентов, заболевших COVID-19 – к такому выводу пришли врачи в результате проведенных исследований.Шведские ученные провели исследование в Каролинском институте с участием почти миллиона человек, в ходе которого проанализировали сведения о лекарствах, которые принимают больные коронавирусом, а также информацию о причинах смерти.Как выяснили врачи, прием статинов, снижающих холестерин, значительно сокращает смертность от COVID-19, а также уменьшает воспаление в кровеносных сосудах.Влияние принимаемых лекарств на течение болезни и риск летального исхода проанализировали и американские врачи.Изучив данные 2 626 человек больных коронавирусом, ученые Колумбийского университета пришли к выводу, что лекарства для снижения холестерина снизили смертность от COVID-19 на 50 процентов.Однако врачи отметили, что прием этих лекарств не снижал риск подключения к аппарату искусственной вентиляции легких или продолжительность пребывания в больнице.Новый коронавирус, появившийся в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года, распространился по всему миру. По последним данным, число заразившихся COVID-19 в мире превысило 362 млн человек, из них более 5,63 млн умерли.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

новости, наука, здоровье, коронавирус covid-19, советы врачей, справки