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Пастух и более тысячи овец погибли в крупном пожаре в Казахстане - видео
Пастух и более тысячи овец погибли в крупном пожаре в Казахстане - видео
В крупном пожаре на юге страны погибли пастух и свыше тысячи голов овец. Смотрите в видео последствия крупного ЧП на ферме в Туркестанской области 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T16:42+0400
2022-02-01T16:42+0400
2022-02-01T16:42+0400
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На юге Казахстана произошел крупный пожар. Двухэтажное здание, где содержался домашний скот, загорелось утром 31 января. Площадь пожара составила 781 квадратный метр. В результате происшествия погиб пастух и более тысячи овец. По данным МЧС Казахстана, пожар удалось локализовать. Его причина устанавливается.
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происшествия, в мире, видео, казахстан, мультимедиа, пожар, видео
Пастух и более тысячи овец погибли в крупном пожаре в Казахстане - видео
В крупном пожаре на юге страны погибли пастух и свыше тысячи голов овец. Смотрите в видео последствия крупного ЧП на ферме в Туркестанской области
На юге Казахстана произошел крупный пожар. Двухэтажное здание, где содержался домашний скот, загорелось утром 31 января.
Площадь пожара составила 781 квадратный метр. В результате происшествия погиб пастух и более тысячи овец.
По данным МЧС Казахстана, пожар удалось локализовать. Его причина устанавливается.