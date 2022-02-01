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Пастух и более тысячи овец погибли в крупном пожаре в Казахстане - видео

Пастух и более тысячи овец погибли в крупном пожаре в Казахстане - видео

В крупном пожаре на юге страны погибли пастух и свыше тысячи голов овец. Смотрите в видео последствия крупного ЧП на ферме в Туркестанской области 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T16:42+0400

2022-02-01T16:42+0400

2022-02-01T16:42+0400

происшествия

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казахстан

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пожар

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На юге Казахстана произошел крупный пожар. Двухэтажное здание, где содержался домашний скот, загорелось утром 31 января. Площадь пожара составила 781 квадратный метр. В результате происшествия погиб пастух и более тысячи овец. По данным МЧС Казахстана, пожар удалось локализовать. Его причина устанавливается.

казахстан

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, в мире, видео, казахстан, мультимедиа, пожар, видео