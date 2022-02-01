https://sputnik-georgia.ru/20220201/snegopad-sozdal-problemy-na-dorogakh-gruzii-264050026.html

Снегопад создал проблемы на дорогах Грузии

Снегопад создал проблемы на дорогах Грузии

Запрет на передвижение действует для машин с прицепом, полуприцепом и автобусов 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T13:42+0400

2022-02-01T13:42+0400

2022-02-01T13:56+0400

новости

грузия

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. На дороге внутригосударственного значения Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили из-за интенсивного снега введены ограничения, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.В частности, на 68-125 километре указанной дороги (село Нагомари - Меле) запрещено передвижение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.Для остального вида транспорта движение допустимо лишь с использованием противоскользящих цепей.Движение свободно для автотранспорта с двумя и более ведущими мостами.На 1-68 километре автодороги движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители