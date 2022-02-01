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Снегопад создал проблемы на дорогах Грузии
Снегопад создал проблемы на дорогах Грузии
Запрет на передвижение действует для машин с прицепом, полуприцепом и автобусов 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T13:42+0400
2022-02-01T13:42+0400
2022-02-01T13:56+0400
новости
грузия
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. На дороге внутригосударственного значения Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили из-за интенсивного снега введены ограничения, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.В частности, на 68-125 километре указанной дороги (село Нагомари - Меле) запрещено передвижение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.Для остального вида транспорта движение допустимо лишь с использованием противоскользящих цепей.Движение свободно для автотранспорта с двумя и более ведущими мостами.На 1-68 километре автодороги движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители
Снегопад создал проблемы на дорогах Грузии
13:42 01.02.2022 (обновлено: 13:56 01.02.2022)
Запрет на передвижение действует для машин с прицепом, полуприцепом и автобусов
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik.
На дороге внутригосударственного значения Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили из-за интенсивного снега введены ограничения, говорится в сообщении
на сайте департамента автомобильных дорог.
В частности, на 68-125 километре указанной дороги (село Нагомари - Меле) запрещено передвижение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.
Для остального вида транспорта движение допустимо лишь с использованием противоскользящих цепей.
Движение свободно для автотранспорта с двумя и более ведущими мостами.
На 1-68 километре автодороги движение свободно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.