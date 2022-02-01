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Весенняя сессия парламента открылась заявлениями депутатов
Весенняя сессия парламента открылась заявлениями депутатов
Среди вопросов первого заседания – лишение мандатов трех депутатов, а также утверждение главы ЦИК Грузии 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T15:14+0400
2022-02-01T15:14+0400
2022-02-01T15:26+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В парламенте открылась весенняя сессия, на первое заседание пришли 114 депутатов из 148.На этот раз места в зале заседаний практически заполнены. На заседание пришли как представители правящей партии, так и практически всех оппозиционных партий.Депутаты от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" принесли на заседании транспарант с надписью "Свободу Мише" и флаги Украины.Акции и атака по всем фронтам: "Нацдвижение" анонсирует активный политический сезон>>Весенняя сессия открылась с заявлений депутатов, после чего законодатели перейдут к повестке дня.Среди вопросов первого заседания – лишение мандатов трех депутатов, принятие парламентом резолюции по событиям на Украине, утверждение главы ЦИК Грузии и ряда законодательных инициатив, в том числе по экологии, строительству и так далее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, парламент грузии
Весенняя сессия парламента открылась заявлениями депутатов
15:14 01.02.2022 (обновлено: 15:26 01.02.2022)
Среди вопросов первого заседания – лишение мандатов трех депутатов, а также утверждение главы ЦИК Грузии
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В парламенте открылась весенняя сессия, на первое заседание пришли 114 депутатов из 148.
На этот раз места в зале заседаний практически заполнены. На заседание пришли как представители правящей партии, так и практически всех оппозиционных партий.
Депутаты от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" принесли на заседании транспарант с надписью "Свободу Мише" и флаги Украины.
Весенняя сессия открылась с заявлений депутатов, после чего законодатели перейдут к повестке дня.
Среди вопросов первого заседания – лишение мандатов трех депутатов, принятие парламентом резолюции по событиям на Украине, утверждение главы ЦИК Грузии и ряда законодательных инициатив, в том числе по экологии, строительству и так далее.
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