https://sputnik-georgia.ru/20220201/vesennyaya-sessiya-parlamenta-otkrylas-s-zayavleniya-deputatov-264053669.html

Весенняя сессия парламента открылась заявлениями депутатов

Весенняя сессия парламента открылась заявлениями депутатов

Среди вопросов первого заседания – лишение мандатов трех депутатов, а также утверждение главы ЦИК Грузии 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T15:14+0400

2022-02-01T15:14+0400

2022-02-01T15:26+0400

политика

новости

грузия

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/02/250775561_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3f15c8fa35fac53b05be15cec6b7d9b6.jpg

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В парламенте открылась весенняя сессия, на первое заседание пришли 114 депутатов из 148.На этот раз места в зале заседаний практически заполнены. На заседание пришли как представители правящей партии, так и практически всех оппозиционных партий.Депутаты от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" принесли на заседании транспарант с надписью "Свободу Мише" и флаги Украины.Акции и атака по всем фронтам: "Нацдвижение" анонсирует активный политический сезон>>Весенняя сессия открылась с заявлений депутатов, после чего законодатели перейдут к повестке дня.Среди вопросов первого заседания – лишение мандатов трех депутатов, принятие парламентом резолюции по событиям на Украине, утверждение главы ЦИК Грузии и ряда законодательных инициатив, в том числе по экологии, строительству и так далее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, парламент грузии