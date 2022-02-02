https://sputnik-georgia.ru/20220202/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-2-fevralya-264076783.html
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 2 февраля
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 2 февраля
Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в столице 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T12:29+0400
2022-02-02T12:29+0400
2022-02-02T12:29+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Грузинские медики из 26 320 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 12 804 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 84 658 тестов на коронавирус, 59 912 – на антиген, 31 746 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 226 444 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 9 555 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 030 065 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 44 пациента, а с начала пандемии – 15 060.На данный момент в Грузии 181 293 активных случая, из них 5 522 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 062 пациентов тяжелое, из них 263 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 041 пациент находится в ковид-гостиницах, 173 730 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 34 человека.Показатель положительности по данным на 1 февраля составляет 31,09%, за две недели – 23,40% , за семь дней – 26,38%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 2 февраля
Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в столице
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik.
Грузинские медики из 26 320 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 12 804 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 1623
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 102.
В стране за последние сутки сделано 84 658 тестов на коронавирус, 59 912 – на антиген, 31 746 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 226 444 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 9 555 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 030 065 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 44 пациента, а с начала пандемии – 15 060.
На данный момент в Грузии 181 293 активных случая, из них 5 522 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 062 пациентов тяжелое, из них 263 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 041 пациент находится в ковид-гостиницах, 173 730 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 34 человека.
Показатель положительности по данным на 1 февраля составляет 31,09%, за две недели – 23,40% , за семь дней – 26,38%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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