https://sputnik-georgia.ru/20220202/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-2-fevralya-2022-264042410.html

Какой сегодня церковный праздник: 2 февраля 2022

Какой сегодня церковный праздник: 2 февраля 2022

По православному церковному календарю 2 февраля 2022 отмечают день памяти Святых Евфимия, Инны, Пинны, Риммы, Васса, Евсевия, Евтихия, Василида и других

2022-02-02T01:00+0400

2022-02-02T01:00+0400

2022-02-02T01:00+0400

религия

справки

церковный праздник

религиозный праздник

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/02/251629995_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_84391b88f9318f0309c7cb77107e664a.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Евфимий ВеликийПо церковному календарю 2 февраля поминают преподобного Евфимия Великого, жившего в V веке.Родился будущий святой в городе Мелитины близ реки Евфрат. Родители Евфимия, долгое время не имевшие детей, принесли обет посвятить будущего ребенка Богу. Отец вскоре после рождения сына умер, а мать, исполняя обет, отдала мальчика на воспитание своему брату-священнику.Со временем Евфимий принял монашество и ему поручили управление всеми городскими обителями. Но преподобный жаждал настоящего монашеского подвига – безмолвия и аскезы. Тайно оставив город, он отправился на Святую Землю, где вместе с преподобным Феоктистом поселился в горной пещере.К подвижникам вскоре присоединились другие иноки, и Евфимий стал духовником братии. Преподобного за подвижническую жизнь и твердое исповедание православной веры назвали Великим.В поисках безмолвия и одиночества иногда он жил в пустыне и пещерах. А после возвращения некоторые из братии видели, как огонь сходил с небес и окружал святого Евфимия, когда он совершал Божественную литургию. По молитвам преподобного не раз случались чудеса. Святой скончался в 473 году.Преподобный Евфимий, подобно Антонию Великому в Египте, стал вдохновителем и основоположником монашеского движения в Палестине.Инна, Пинна и РиммаПо церковному календарю 2 февраля поминают святых Инну, Пинну и Римму – учеников апостола Андрея.Будущие святые были славяне из Малой Скифии, которые своей проповедью обратили многих язычников в истинную веру и крестили.Князь варваров, разгневавшись, принуждал проповедников принести жертву идолам. Когда исповедники отказались поклониться идолам, князь приказал привязать мучеников к сваям, вбитым в лед реки.Святые скончались, измученные холодом и напором льда. Произошло это в I веке. Полагают, что река Дунай была местом их мучений.Имена Инна, Пинна и Римма первоначально мужские в России, теперь считаются женскими.Святые мученикиПо церковному календарю 2 февраля поминают мучеников Вассу, Евсевия, Евтихия и Василида, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).Будущие святые были придворными императора Диоклитиана. Став свидетелями страданий Никомидийского епископа Феопемпта, они, уверовав, приняли крещение.Мучеников подвергли жестоким пыткам. Вассу, закопав в землю по пояс, изрубили, Евсевия, повесив вниз головой, рассекли пополам, Евтихия, привязав к столбам за руки и ноги, разорвали на части, а Василиду разрезали ножом живот. Произошло это в 303 году.ИмениныПо церковному календарю 2 февраля именины отмечают Инна, Римма, Ефим, Захар, Лев, Лаврентий и Павел.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников