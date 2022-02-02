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https://sputnik-georgia.ru/20220202/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-2-fevralya-2022-264042410.html
Какой сегодня церковный праздник: 2 февраля 2022
Какой сегодня церковный праздник: 2 февраля 2022
По православному церковному календарю 2 февраля 2022 отмечают день памяти Святых Евфимия, Инны, Пинны, Риммы, Васса, Евсевия, Евтихия, Василида и других
2022-02-02T01:00+0400
2022-02-02T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Евфимий ВеликийПо церковному календарю 2 февраля поминают преподобного Евфимия Великого, жившего в V веке.Родился будущий святой в городе Мелитины близ реки Евфрат. Родители Евфимия, долгое время не имевшие детей, принесли обет посвятить будущего ребенка Богу. Отец вскоре после рождения сына умер, а мать, исполняя обет, отдала мальчика на воспитание своему брату-священнику.Со временем Евфимий принял монашество и ему поручили управление всеми городскими обителями. Но преподобный жаждал настоящего монашеского подвига – безмолвия и аскезы. Тайно оставив город, он отправился на Святую Землю, где вместе с преподобным Феоктистом поселился в горной пещере.К подвижникам вскоре присоединились другие иноки, и Евфимий стал духовником братии. Преподобного за подвижническую жизнь и твердое исповедание православной веры назвали Великим.В поисках безмолвия и одиночества иногда он жил в пустыне и пещерах. А после возвращения некоторые из братии видели, как огонь сходил с небес и окружал святого Евфимия, когда он совершал Божественную литургию. По молитвам преподобного не раз случались чудеса. Святой скончался в 473 году.Преподобный Евфимий, подобно Антонию Великому в Египте, стал вдохновителем и основоположником монашеского движения в Палестине.Инна, Пинна и РиммаПо церковному календарю 2 февраля поминают святых Инну, Пинну и Римму – учеников апостола Андрея.Будущие святые были славяне из Малой Скифии, которые своей проповедью обратили многих язычников в истинную веру и крестили.Князь варваров, разгневавшись, принуждал проповедников принести жертву идолам. Когда исповедники отказались поклониться идолам, князь приказал привязать мучеников к сваям, вбитым в лед реки.Святые скончались, измученные холодом и напором льда. Произошло это в I веке. Полагают, что река Дунай была местом их мучений.Имена Инна, Пинна и Римма первоначально мужские в России, теперь считаются женскими.Святые мученикиПо церковному календарю 2 февраля поминают мучеников Вассу, Евсевия, Евтихия и Василида, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).Будущие святые были придворными императора Диоклитиана. Став свидетелями страданий Никомидийского епископа Феопемпта, они, уверовав, приняли крещение.Мучеников подвергли жестоким пыткам. Вассу, закопав в землю по пояс, изрубили, Евсевия, повесив вниз головой, рассекли пополам, Евтихия, привязав к столбам за руки и ноги, разорвали на части, а Василиду разрезали ножом живот. Произошло это в 303 году.ИмениныПо церковному календарю 2 февраля именины отмечают Инна, Римма, Ефим, Захар, Лев, Лаврентий и Павел.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 2 февраля 2022

01:00 02.02.2022
© photo: SputnikПразднование Пасхи в Грузии 1 мая 2021 года. Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба
Празднование Пасхи в Грузии 1 мая 2021 года. Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 02.02.2022
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По православному церковному календарю 2 февраля 2022 отмечают день памяти святых Евфимия, Инны, Пинны, Риммы, Васса, Евсевия, Евтихия, Василида и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Евфимий Великий

По церковному календарю 2 февраля поминают преподобного Евфимия Великого, жившего в V веке.
Родился будущий святой в городе Мелитины близ реки Евфрат. Родители Евфимия, долгое время не имевшие детей, принесли обет посвятить будущего ребенка Богу. Отец вскоре после рождения сына умер, а мать, исполняя обет, отдала мальчика на воспитание своему брату-священнику.
Со временем Евфимий принял монашество и ему поручили управление всеми городскими обителями. Но преподобный жаждал настоящего монашеского подвига – безмолвия и аскезы. Тайно оставив город, он отправился на Святую Землю, где вместе с преподобным Феоктистом поселился в горной пещере.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 01.02.2022
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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К подвижникам вскоре присоединились другие иноки, и Евфимий стал духовником братии. Преподобного за подвижническую жизнь и твердое исповедание православной веры назвали Великим.
В поисках безмолвия и одиночества иногда он жил в пустыне и пещерах. А после возвращения некоторые из братии видели, как огонь сходил с небес и окружал святого Евфимия, когда он совершал Божественную литургию. По молитвам преподобного не раз случались чудеса. Святой скончался в 473 году.
Преподобный Евфимий, подобно Антонию Великому в Египте, стал вдохновителем и основоположником монашеского движения в Палестине.

Инна, Пинна и Римма

По церковному календарю 2 февраля поминают святых Инну, Пинну и Римму – учеников апостола Андрея.
Будущие святые были славяне из Малой Скифии, которые своей проповедью обратили многих язычников в истинную веру и крестили.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЦерковь Отец Креста. Изображение креста на стене церкви с распятым Иисусом Христом
Церковь Отец Креста. Изображение креста на стене церкви с распятым Иисусом Христом - Sputnik Грузия, 1920, 01.02.2022
Церковь Отец Креста. Изображение креста на стене церкви с распятым Иисусом Христом
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Князь варваров, разгневавшись, принуждал проповедников принести жертву идолам. Когда исповедники отказались поклониться идолам, князь приказал привязать мучеников к сваям, вбитым в лед реки.
Святые скончались, измученные холодом и напором льда. Произошло это в I веке. Полагают, что река Дунай была местом их мучений.
Имена Инна, Пинна и Римма первоначально мужские в России, теперь считаются женскими.

Святые мученики

По церковному календарю 2 февраля поминают мучеников Вассу, Евсевия, Евтихия и Василида, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).
Будущие святые были придворными императора Диоклитиана. Став свидетелями страданий Никомидийского епископа Феопемпта, они, уверовав, приняли крещение.
Мучеников подвергли жестоким пыткам. Вассу, закопав в землю по пояс, изрубили, Евсевия, повесив вниз головой, рассекли пополам, Евтихия, привязав к столбам за руки и ноги, разорвали на части, а Василиду разрезали ножом живот. Произошло это в 303 году.

Именины

По церковному календарю 2 февраля именины отмечают Инна, Римма, Ефим, Захар, Лев, Лаврентий и Павел.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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