https://sputnik-georgia.ru/20220202/kardiolog-nazvala-prichiny-uchaschennogo-serdtsebieniya-264049511.html
Кардиолог назвала причины учащенного сердцебиения
Кардиолог назвала причины учащенного сердцебиения
Кардиологи советуют обратиться к специалисту и обследоваться, даже если вы считаете, что никаких проблем нет
2022-02-02T06:06+0400
2022-02-02T06:06+0400
2022-02-02T06:06+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Учащенное сердцебиение или тахикардию могут вызвать разные причины, поясняют кардиологи.Причиной учащенного сердцебиения могут стать сильное эмоциональное переживание или страх, на фоне которых выделяется гормон адреналин.Причиной учащенного сердцебиения называют и ишемическую болезнь сердца. Кардиологи рекомендуют обратиться к специалисту и обследоваться, даже если вы считаете, что никаких проблем нет.По словам специалистов, для здоровья сердца и сосудов необходим витамин D. Его нехватка в организме может привести к артериальной гипертензии. Однако нельзя его принимать самостоятельно. Дозировку препаратов, содержащих витамин D, обязательно должен рассчитывать врач.Положительное влияние на сердце оказывают также правильное питание и здоровый образ жизни, отмечают кардиологи.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
общество, новости, наука, здоровье, советы врачей, справки
Кардиолог назвала причины учащенного сердцебиения
Кардиологи советуют обратиться к специалисту и обследоваться, даже если вы считаете, что никаких проблем нет
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Учащенное сердцебиение или тахикардию могут вызвать разные причины, поясняют кардиологи.
Причиной учащенного сердцебиения могут стать сильное эмоциональное переживание или страх, на фоне которых выделяется гормон адреналин.
В списке причин, по которым может возникнуть учащенное сердцебиение, кардиологи называют активные физические нагрузки, к примеру, слишком быстрый подъем по лестнице, сбои в работе пищеварительной системы – переедание или повышенное газообразование в кишечнике, а также чрезмерное потребление напитков с содержанием кофеина.
Причиной учащенного сердцебиения называют и ишемическую болезнь сердца. Кардиологи рекомендуют обратиться к специалисту и обследоваться, даже если вы считаете, что никаких проблем нет.
По словам специалистов, для здоровья сердца и сосудов необходим витамин D. Его нехватка в организме может привести к артериальной гипертензии. Однако нельзя его принимать самостоятельно. Дозировку препаратов, содержащих витамин D, обязательно должен рассчитывать врач.
Положительное влияние на сердце оказывают также правильное питание и здоровый образ жизни, отмечают кардиологи.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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