https://sputnik-georgia.ru/20220203/futbolnyy-klub-dinamo-batumi-nachinaet-vtoroy-etap-predsezonnoy-podgotovki-264082664.html

Футбольный клуб "Динамо" Батуми начинает второй этап предсезонной подготовки

Футбольный клуб "Динамо" Батуми начинает второй этап предсезонной подготовки

Грузинская команда проведет четыре тест-матча, в том числе и с казанским "Рубином" 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T07:31+0400

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батуми

хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми начинает второй этап предсезонной подготовки, который состоится в Турции, говорится в сообщении на сайте клуба.В ходе подготовки к стартующему в конце февраля чемпионату Грузии, подопечные Гии Гегучадзе проведут четыре тест-матча, в том числе и с казанским "Рубином", за который выступает Хвича Кварацхелия.Помимо этого, черноморский клуб сыграет с белградским "Партизаном", украинским "Львовом" и таллинской "Левадией". Сборы продлятся до середины февраля.Во время первых сборов, которые состоялись в середине января, динамовцы Батуми провели два тест-матча с польскими клубами – обыграли "Лех" (2:1) и разошлись миром с "Раковым" (3:3). "Динамо" должно было сыграть еще с черногорским "Рударом", но из-за плохой погоды встречу отменили.Первую официальную встречу нового сезона "Динамо" Батуми проведет 20 февраля, когда сыграет с тбилисским "Сабуртало" в матче за Суперкубок Грузии в Кутаиси.Чемпионат Грузии по футболу сезона 2022 стартует 26 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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