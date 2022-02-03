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Футбольный клуб "Динамо" Батуми начинает второй этап предсезонной подготовки
Футбольный клуб "Динамо" Батуми начинает второй этап предсезонной подготовки
Грузинская команда проведет четыре тест-матча, в том числе и с казанским "Рубином" 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T07:31+0400
2022-02-03T07:31+0400
2022-02-03T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми начинает второй этап предсезонной подготовки, который состоится в Турции, говорится в сообщении на сайте клуба.В ходе подготовки к стартующему в конце февраля чемпионату Грузии, подопечные Гии Гегучадзе проведут четыре тест-матча, в том числе и с казанским "Рубином", за который выступает Хвича Кварацхелия.Помимо этого, черноморский клуб сыграет с белградским "Партизаном", украинским "Львовом" и таллинской "Левадией". Сборы продлятся до середины февраля.Во время первых сборов, которые состоялись в середине января, динамовцы Батуми провели два тест-матча с польскими клубами – обыграли "Лех" (2:1) и разошлись миром с "Раковым" (3:3). "Динамо" должно было сыграть еще с черногорским "Рударом", но из-за плохой погоды встречу отменили.Первую официальную встречу нового сезона "Динамо" Батуми проведет 20 февраля, когда сыграет с тбилисским "Сабуртало" в матче за Суперкубок Грузии в Кутаиси.Чемпионат Грузии по футболу сезона 2022 стартует 26 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, батуми, хвича кварацхелия
Футбольный клуб "Динамо" Батуми начинает второй этап предсезонной подготовки
Грузинская команда проведет четыре тест-матча, в том числе и с казанским "Рубином"
ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik.
Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми начинает второй этап предсезонной подготовки, который состоится в Турции, говорится в сообщении
на сайте клуба.
В ходе подготовки к стартующему в конце февраля чемпионату Грузии, подопечные Гии Гегучадзе проведут четыре тест-матча, в том числе и с казанским "Рубином", за который выступает Хвича Кварацхелия.
Помимо этого, черноморский клуб сыграет с белградским "Партизаном", украинским "Львовом" и таллинской "Левадией". Сборы продлятся до середины февраля.
Во время первых сборов, которые состоялись в середине января, динамовцы Батуми провели два тест-матча с польскими клубами – обыграли "Лех" (2:1) и разошлись миром с "Раковым" (3:3). "Динамо" должно было сыграть еще с черногорским "Рударом", но из-за плохой погоды встречу отменили.
Первую официальную встречу нового сезона "Динамо" Батуми проведет 20 февраля, когда сыграет с тбилисским "Сабуртало" в матче за Суперкубок Грузии в Кутаиси.
Чемпионат Грузии по футболу сезона 2022 стартует 26 февраля.
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