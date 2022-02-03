https://sputnik-georgia.ru/20220203/v-rf-razrabotana-laboratornaya-metodika-opredeleniya-trekh-liniy-shtamma-omikron-264110838.html

В РФ разработана лабораторная методика определения трех линий штамма "омикрон"

В РФ разработана лабораторная методика определения трех линий штамма "омикрон"

Новая разработка российских ученых идентифицирует все известные на сегодня линии варианта "омикрон" 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T13:02+0400

2022-02-03T13:02+0400

2022-02-03T13:02+0400

россия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Российские эпидемиологи разработали новую лабораторную методику определения трех линий штамма "омикрон", сообщается на сайте Роспотребнадзора.Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, созданных учеными Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии.В конце 2021 года в Институте эпидемиологии был разработан набор праймеров и зондов для обнаружения двух мутаций геновариантов "дельта" и четырех мутаций геноварианта "омикрон".Коронавирус утратил способность проникать в легкие – глава Роспотребнадзора>>Эта панель и стала основой для определения трех линий геноварианта "омикрон": BA.1, BA.2 и BA.3. Исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени. Зарекомендовавший себя как точный и высокочувствительный метод, он позволяет уже в течение нескольких часов получить достоверный результат.Таким образом, новая разработка ученых идентифицирует все известные на сегодня линии варианта "омикрон".В настоящее время побочные линии штамма "омикрон" выявляются в десятках стран, в том числе и в России. Они различаются спектром мутаций в гене S-белка, а сам геновариант "омикрон" характеризуется повышенной способностью к заражению.Новая лабораторная методика ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора будет активно использоваться для скрининговых исследований, что позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации.В мире по состоянию на 3 февраля зарегистрировано 384 437 730 подтвержденных случаев коронавируса (прирост за сутки 3 189 360 случаев). В России выявлено 12 128 796 случаев коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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