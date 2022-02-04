https://sputnik-georgia.ru/20220204/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-4-fevralya-264144106.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 4 февраля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 4 февраля

К этому времени в клиниках 1 146 тяжелых ковид-пациентов, из них 271 подключен к аппарату искусственного дыхания 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T13:18+0400

2022-02-04T13:18+0400

2022-02-04T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. В Грузии из 22 263 новых случаев коронавируса в Тбилиси зафиксировали 10 129, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Эпидситуация по регионам выглядит следующим образом: Имерети – 3 357, Аджария – 2 173, Самегрело - Земо Сванети – 1 480, Квемо Картли – 1 340, Шида Картли – 1 279, Кахети – 1 091, Мцхета-Мтианети – 479, Гурия – 456, Самцхе-Джавахети – 376, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 103.За последние сутки сделано 73 821 тест на коронавирус, 46 355 – на антиген, 27 466 – ПЦР-тестов.Исторический максимум фиксируется не только в Грузии – инфекционист об эпидситуации>>С начала пандемии в стране зафиксирован 1 272 371 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 15 575 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 053 966 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 39 пациентов, а с начала пандемии – 15 141.На данный момент в Грузии 203 238 активных случаев, из них 5 808 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 146 пациентов тяжелое, из них 271 подключен к аппарату искусственного дыхания. 1 958 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 195 472 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 42 человека.Показатель положительности по данным на 3 февраля составляет 30,16%, за две недели – 25,24%, за семь дней – 27,87%.Первый случай коронавируса в Грузии установлен 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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