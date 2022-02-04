https://sputnik-georgia.ru/20220204/kakogo-chisla-sretenie-gospodne-tserkovnyy-kalendar-264144316.html

Какого числа Сретение Господне? Церковный календарь

Какого числа Сретение Господне? Церковный календарь

Сретение Господне – один из 12 главных церковных праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Богородицы 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T11:56+0400

2022-02-04T11:56+0400

2022-02-04T12:00+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262337341_0:0:3300:1856_1920x0_80_0_0_b299786c63de7b5a70f66f7a3d9b9077.jpg

Дата празднования Сретения Господня в церковном календаре неизменна – ежегодно православные отмечают торжество 15 февраля."Сретение" в переводе с древнеславянского означает "встреча". В праздник вспоминают о встрече, описанной в Евангелии от Луки, которая произошла на 40-й день после Рождества Христова.Сретение в церковном календареСретение Господне относится к древнейшим церковным праздникам, однако до VI века отмечался не так торжественно.Самые ранние свидетельства о праздновании Сретения на христианском Востоке относятся к концу IV века, а на Западе — с V века. В то время, Сретение в Иерусалиме не было еще самостоятельным праздником, и называлось "сороковым днем от Богоявления".При императоре Юстиниане (527 — 565), в Антиохии в 528 году произошло землетрясение, в результате которого погибло много народа. А в 544-м от моровой язвы ежедневно умирало по несколько тысяч человек.В дни всенародного бедствия одному из благочестивых христиан было открыто, что праздновать Сретение Господне нужно торжественнее.Бедствия в Византии прекратились после того, как в день Сретения Господня было совершено всенощное бдение и крестный ход. В благодарность Богу, Церковь в 544 году установила праздновать Сретение Господне торжественнее и внесла в число основных праздников церковного календаря.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки