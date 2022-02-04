https://sputnik-georgia.ru/20220204/kakogo-chisla-sretenie-gospodne-tserkovnyy-kalendar-264144316.html
Какого числа Сретение Господне? Церковный календарь
Какого числа Сретение Господне? Церковный календарь
Сретение Господне – один из 12 главных церковных праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Богородицы 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T11:56+0400
2022-02-04T11:56+0400
2022-02-04T12:00+0400
справки
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Дата празднования Сретения Господня в церковном календаре неизменна – ежегодно православные отмечают торжество 15 февраля."Сретение" в переводе с древнеславянского означает "встреча". В праздник вспоминают о встрече, описанной в Евангелии от Луки, которая произошла на 40-й день после Рождества Христова.Сретение в церковном календареСретение Господне относится к древнейшим церковным праздникам, однако до VI века отмечался не так торжественно.Самые ранние свидетельства о праздновании Сретения на христианском Востоке относятся к концу IV века, а на Западе — с V века. В то время, Сретение в Иерусалиме не было еще самостоятельным праздником, и называлось "сороковым днем от Богоявления".При императоре Юстиниане (527 — 565), в Антиохии в 528 году произошло землетрясение, в результате которого погибло много народа. А в 544-м от моровой язвы ежедневно умирало по несколько тысяч человек.В дни всенародного бедствия одному из благочестивых христиан было открыто, что праздновать Сретение Господне нужно торжественнее.Бедствия в Византии прекратились после того, как в день Сретения Господня было совершено всенощное бдение и крестный ход. В благодарность Богу, Церковь в 544 году установила праздновать Сретение Господне торжественнее и внесла в число основных праздников церковного календаря.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Какого числа Сретение Господне? Церковный календарь
11:56 04.02.2022 (обновлено: 12:00 04.02.2022) Подписаться на
Сретение Господне – один из 12 главных церковных праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Богородицы
Дата празднования Сретения Господня в церковном календаре неизменна – ежегодно православные отмечают торжество 15 февраля.
"Сретение" в переводе с древнеславянского означает "встреча". В праздник вспоминают о встрече, описанной в Евангелии от Луки, которая произошла на 40-й день после Рождества Христова.
Сретение в церковном календаре
Сретение Господне относится к древнейшим церковным праздникам, однако до VI века отмечался не так торжественно.
Самые ранние свидетельства о праздновании Сретения на христианском Востоке относятся к концу IV века, а на Западе — с V века. В то время, Сретение в Иерусалиме не было еще самостоятельным праздником, и называлось "сороковым днем от Богоявления".
При императоре Юстиниане (527 — 565), в Антиохии в 528 году произошло землетрясение, в результате которого погибло много народа. А в 544-м от моровой язвы ежедневно умирало по несколько тысяч человек.
В дни всенародного бедствия одному из благочестивых христиан было открыто, что праздновать Сретение Господне нужно торжественнее.
Бедствия в Византии прекратились после того, как в день Сретения Господня было совершено всенощное бдение и крестный ход. В благодарность Богу, Церковь в 544 году установила праздновать Сретение Господне торжественнее и внесла в число основных праздников церковного календаря.
Материал подготовлен на основе открытых источников