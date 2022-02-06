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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 19 098
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 19 098
За последние 24 часа от коронавируса скончались 38 человек, вылечился 17 531 пациент, а с начала пандемии – 1 089 091 06.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-06T11:00+0400
2022-02-06T11:54+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 19 098, кончались 38 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в стране выявлено 1 314 603 случая заражения коронавирусом.Вместе с тем за последние 24 часа вылечился 17 531 человек, с начала пандемии – 1 089 091. Скончались 15 212.За сутки сделано 52 362 теста, в том числе 29 383 на антиген и 22 979 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 36,47%, за последние 14 дней – 30,65%, за последние семь дней – 29,28%.До июля в Грузии должно быть привито 70% населения – Гамкрелидзе&gt;&gt;К этому времени в Грузии сделано 2 750 228 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 2 443.В карантине в данное время находится 42 человека, в стационарах – 5 850, в ковид-гостиницах – 1 962, говорится сайте StopCov.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 19 098

11:00 06.02.2022 (обновлено: 11:54 06.02.2022)
© photo: Sputnik / Goga VardzeliЭпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница - Sputnik Грузия, 1920, 06.02.2022
© photo: Sputnik / Goga Vardzeli
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 38 человек, вылечился 17 531 пациент, а с начала пандемии – 1 089 091
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 19 098, кончались 38 человек, согласно данным официального сайта StopCov.
С начала пандемии в стране выявлено 1 314 603 случая заражения коронавирусом.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечился 17 531 человек, с начала пандемии – 1 089 091. Скончались 15 212.
За сутки сделано 52 362 теста, в том числе 29 383 на антиген и 22 979 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 36,47%, за последние 14 дней – 30,65%, за последние семь дней – 29,28%.
До июля в Грузии должно быть привито 70% населения – Гамкрелидзе>>
К этому времени в Грузии сделано 2 750 228 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 2 443.
В карантине в данное время находится 42 человека, в стационарах – 5 850, в ковид-гостиницах – 1 962, говорится сайте StopCov.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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