https://sputnik-georgia.ru/20220206/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-19-098-264189104.html

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 19 098

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 19 098

За последние 24 часа от коронавируса скончались 38 человек, вылечился 17 531 пациент, а с начала пандемии – 1 089 091 06.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-06T11:00+0400

2022-02-06T11:00+0400

2022-02-06T11:54+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 19 098, кончались 38 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в стране выявлено 1 314 603 случая заражения коронавирусом.Вместе с тем за последние 24 часа вылечился 17 531 человек, с начала пандемии – 1 089 091. Скончались 15 212.За сутки сделано 52 362 теста, в том числе 29 383 на антиген и 22 979 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 36,47%, за последние 14 дней – 30,65%, за последние семь дней – 29,28%.До июля в Грузии должно быть привито 70% населения – Гамкрелидзе>>К этому времени в Грузии сделано 2 750 228 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 2 443.В карантине в данное время находится 42 человека, в стационарах – 5 850, в ковид-гостиницах – 1 962, говорится сайте StopCov.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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