https://sputnik-georgia.ru/20220206/gruziya-na-olimpiyskikh-igrakh-v-pekine-borba-za-medali-nachalas---foto-264186031.html

Грузия на Олимпийских играх в Пекине: борьба за медали началась - фото

Грузия на Олимпийских играх в Пекине: борьба за медали началась - фото

На зимней Олимпиаде в Пекине, которая проходит с 4 по 20 февраля 2022 года, Грузию представляют девять спортсменов в трех видах спорта. Смотрите в фотоленте... 06.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-06T00:18+0400

2022-02-06T00:18+0400

2022-02-06T00:18+0400

фотоленты

новости в фотографиях

олимпийские игры в пекине

мультимедиа

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/05/264185178_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_a2137921e97c9ad80941a00e85a9d15d.jpg

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года начались. За грузинских спортсменов болеет вся страна. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фотоленты, новости в фотографиях, олимпийские игры в пекине, мультимедиа, спорт, фото