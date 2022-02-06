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Грузия на Олимпийских играх в Пекине: борьба за медали началась - фото
Грузия на Олимпийских играх в Пекине: борьба за медали началась - фото
На зимней Олимпиаде в Пекине, которая проходит с 4 по 20 февраля 2022 года, Грузию представляют девять спортсменов в трех видах спорта. Смотрите в фотоленте... 06.02.2022, Sputnik Грузия
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фотоленты, новости в фотографиях, олимпийские игры в пекине, мультимедиа, спорт, фото

Грузия на Олимпийских играх в Пекине: борьба за медали началась - фото

00:18 06.02.2022
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На зимней Олимпиаде в Пекине, которая проходит с 4 по 20 февраля 2022 года, Грузию представляют девять спортсменов в трех видах спорта. Смотрите в фотоленте Sputnik, как представители грузинской сборной начали свои выступления.
XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года начались. За грузинских спортсменов болеет вся страна.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
© REUTERS / PHIL NOBLE

Грузия, с момента обретения независимости, участвует в зимних Олимпийских играх в восьмой раз.

Грузия, с момента обретения независимости, участвует в зимних Олимпийских играх в восьмой раз. - Sputnik Грузия
1/12
© REUTERS / PHIL NOBLE

Грузия, с момента обретения независимости, участвует в зимних Олимпийских играх в восьмой раз.

© REUTERS / TOBY MELVILLE

В предыдущих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане Грузию представляли четыре атлета в трех видах спорта.

В предыдущих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане Грузию представляли четыре атлета в трех видах спорта. - Sputnik Грузия
2/12
© REUTERS / TOBY MELVILLE

В предыдущих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане Грузию представляли четыре атлета в трех видах спорта.

© AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Теперь страна представлена девятью спортсменами в трех видах зимнего спорта. Впервые Грузию на зимней Олимпиаде представляют фигуристы во всех дисциплинах.

Теперь страна представлена девятью спортсменами в трех видах зимнего спорта. Впервые Грузию на зимней Олимпиаде представляют фигуристы во всех дисциплинах. - Sputnik Грузия
3/12
© AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Теперь страна представлена девятью спортсменами в трех видах зимнего спорта. Впервые Грузию на зимней Олимпиаде представляют фигуристы во всех дисциплинах.

© AFP / MANAN VATSYAYANA

Поэтому грузинские атлеты смогут побороться за награды не только в индивидуальных видах программы фигурного катания, но и в командном первенстве, в котором будут представлены 10 сборных.

Поэтому грузинские атлеты смогут побороться за награды не только в индивидуальных видах программы фигурного катания, но и в командном первенстве, в котором будут представлены 10 сборных. - Sputnik Грузия
4/12
© AFP / MANAN VATSYAYANA

Поэтому грузинские атлеты смогут побороться за награды не только в индивидуальных видах программы фигурного катания, но и в командном первенстве, в котором будут представлены 10 сборных.

© AP Photo / Bernat Armangue

Первыми на лед Capital Indoor Stadium вышли мужчины с короткой программой. За свое выступление Морис Квителашвили получил 92.37 балла, что позволило ему занять четвертое место.

Первыми на лед Capital Indoor Stadium вышли мужчины с короткой программой. За свое выступление Морис Квителашвили получил 92.37 балла, что позволило ему занять четвертое место. - Sputnik Грузия
5/12
© AP Photo / Bernat Armangue

Первыми на лед Capital Indoor Stadium вышли мужчины с короткой программой. За свое выступление Морис Квителашвили получил 92.37 балла, что позволило ему занять четвертое место.

© AP Photo / David J. Phillip

После мужчин ритм-танец представили танцевальные пары. В этом виде программы дуэт Марии Казаковой и Георгия Ревия показал восьмой результат, набрав 64.60 балла.

После мужчин ритм-танец представили танцевальные пары. В этом виде программы дуэт Марии Казаковой и Георгия Ревия показал восьмой результат, набрав 64.60 балла. - Sputnik Грузия
6/12
© AP Photo / David J. Phillip

После мужчин ритм-танец представили танцевальные пары. В этом виде программы дуэт Марии Казаковой и Георгия Ревия показал восьмой результат, набрав 64.60 балла.

© REUTERS / ALEKSANDRA SZMIGIEL

Завершился первый соревновательный день командного турнира выступлением спортивных пар. Карина Сафина и Лука Берулава показали шестой результат (64.79 балла).

Завершился первый соревновательный день командного турнира выступлением спортивных пар. Карина Сафина и Лука Берулава показали шестой результат (64.79 балла). - Sputnik Грузия
7/12
© REUTERS / ALEKSANDRA SZMIGIEL

Завершился первый соревновательный день командного турнира выступлением спортивных пар. Карина Сафина и Лука Берулава показали шестой результат (64.79 балла).

© AP Photo / Jeff Roberson

В итоге, после первого дня командных соревнований на Олимпиаде в Пекине, грузинские фигуристы занимают седьмое место в турнирной таблице.

В итоге, после первого дня командных соревнований на Олимпиаде в Пекине, грузинские фигуристы занимают седьмое место в турнирной таблице. - Sputnik Грузия
8/12
© AP Photo / Jeff Roberson

В итоге, после первого дня командных соревнований на Олимпиаде в Пекине, грузинские фигуристы занимают седьмое место в турнирной таблице.

© AP Photo / David J. Phillip

Командные соревнования по фигурному катанию продолжатся 6 февраля. В этот день женщины представят свою короткую программу, а мужчины – произвольные выступления.

Командные соревнования по фигурному катанию продолжатся 6 февраля. В этот день женщины представят свою короткую программу, а мужчины – произвольные выступления. - Sputnik Грузия
9/12
© AP Photo / David J. Phillip

Командные соревнования по фигурному катанию продолжатся 6 февраля. В этот день женщины представят свою короткую программу, а мужчины – произвольные выступления.

© REUTERS / THOMAS PETER

Свое выступление на Олимпиаде в Пекине начал и грузинский саночник Саба Кумариташвили. Он совершил первые два заезда.

Свое выступление на Олимпиаде в Пекине начал и грузинский саночник Саба Кумариташвили. Он совершил первые два заезда. - Sputnik Грузия
10/12
© REUTERS / THOMAS PETER

Свое выступление на Олимпиаде в Пекине начал и грузинский саночник Саба Кумариташвили. Он совершил первые два заезда.

© REUTERS / THOMAS PETER

В первой попытке Кумариташвили преодолел дистанцию за 1:00.211 минуты, а во второй – за 1:00,146. Для 21-летнего Кумариташвили Олимпиада в Пекине первая в карьере.

В первой попытке Кумариташвили преодолел дистанцию за 1:00.211 минуты, а во второй – за 1:00,146. Для 21-летнего Кумариташвили Олимпиада в Пекине первая в карьере. - Sputnik Грузия
11/12
© REUTERS / THOMAS PETER

В первой попытке Кумариташвили преодолел дистанцию за 1:00.211 минуты, а во второй – за 1:00,146. Для 21-летнего Кумариташвили Олимпиада в Пекине первая в карьере.

© REUTERS / THOMAS PETER

После двух заездов грузинский саночник занимает 31 место, с отставанием от лидера Йоханеса Людвига из Германии в 5.856 секунды. Две оставшиеся попытки саночники проведут в воскресенье, 6 февраля, после чего будет объявлен победитель.

После двух заездов грузинский саночник занимает 31 место, с отставанием от лидера Йоханеса Людвига из Германии в 5.856 секунды. Две оставшиеся попытки саночники проведут в воскресенье, 6 февраля, после чего будет объявлен победитель. - Sputnik Грузия
12/12
© REUTERS / THOMAS PETER

После двух заездов грузинский саночник занимает 31 место, с отставанием от лидера Йоханеса Людвига из Германии в 5.856 секунды. Две оставшиеся попытки саночники проведут в воскресенье, 6 февраля, после чего будет объявлен победитель.

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