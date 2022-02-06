Грузия на Олимпийских играх в Пекине: борьба за медали началась - фото
Грузия, с момента обретения независимости, участвует в зимних Олимпийских играх в восьмой раз.
Грузия, с момента обретения независимости, участвует в зимних Олимпийских играх в восьмой раз.
В предыдущих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане Грузию представляли четыре атлета в трех видах спорта.
В предыдущих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане Грузию представляли четыре атлета в трех видах спорта.
Теперь страна представлена девятью спортсменами в трех видах зимнего спорта. Впервые Грузию на зимней Олимпиаде представляют фигуристы во всех дисциплинах.
Теперь страна представлена девятью спортсменами в трех видах зимнего спорта. Впервые Грузию на зимней Олимпиаде представляют фигуристы во всех дисциплинах.
Поэтому грузинские атлеты смогут побороться за награды не только в индивидуальных видах программы фигурного катания, но и в командном первенстве, в котором будут представлены 10 сборных.
Поэтому грузинские атлеты смогут побороться за награды не только в индивидуальных видах программы фигурного катания, но и в командном первенстве, в котором будут представлены 10 сборных.
Первыми на лед Capital Indoor Stadium вышли мужчины с короткой программой. За свое выступление Морис Квителашвили получил 92.37 балла, что позволило ему занять четвертое место.
Первыми на лед Capital Indoor Stadium вышли мужчины с короткой программой. За свое выступление Морис Квителашвили получил 92.37 балла, что позволило ему занять четвертое место.
После мужчин ритм-танец представили танцевальные пары. В этом виде программы дуэт Марии Казаковой и Георгия Ревия показал восьмой результат, набрав 64.60 балла.
После мужчин ритм-танец представили танцевальные пары. В этом виде программы дуэт Марии Казаковой и Георгия Ревия показал восьмой результат, набрав 64.60 балла.
Завершился первый соревновательный день командного турнира выступлением спортивных пар. Карина Сафина и Лука Берулава показали шестой результат (64.79 балла).
Завершился первый соревновательный день командного турнира выступлением спортивных пар. Карина Сафина и Лука Берулава показали шестой результат (64.79 балла).
В итоге, после первого дня командных соревнований на Олимпиаде в Пекине, грузинские фигуристы занимают седьмое место в турнирной таблице.
В итоге, после первого дня командных соревнований на Олимпиаде в Пекине, грузинские фигуристы занимают седьмое место в турнирной таблице.
Командные соревнования по фигурному катанию продолжатся 6 февраля. В этот день женщины представят свою короткую программу, а мужчины – произвольные выступления.
Командные соревнования по фигурному катанию продолжатся 6 февраля. В этот день женщины представят свою короткую программу, а мужчины – произвольные выступления.
Свое выступление на Олимпиаде в Пекине начал и грузинский саночник Саба Кумариташвили. Он совершил первые два заезда.
Свое выступление на Олимпиаде в Пекине начал и грузинский саночник Саба Кумариташвили. Он совершил первые два заезда.
В первой попытке Кумариташвили преодолел дистанцию за 1:00.211 минуты, а во второй – за 1:00,146. Для 21-летнего Кумариташвили Олимпиада в Пекине первая в карьере.
В первой попытке Кумариташвили преодолел дистанцию за 1:00.211 минуты, а во второй – за 1:00,146. Для 21-летнего Кумариташвили Олимпиада в Пекине первая в карьере.
После двух заездов грузинский саночник занимает 31 место, с отставанием от лидера Йоханеса Людвига из Германии в 5.856 секунды. Две оставшиеся попытки саночники проведут в воскресенье, 6 февраля, после чего будет объявлен победитель.
После двух заездов грузинский саночник занимает 31 место, с отставанием от лидера Йоханеса Людвига из Германии в 5.856 секунды. Две оставшиеся попытки саночники проведут в воскресенье, 6 февраля, после чего будет объявлен победитель.