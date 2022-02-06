https://sputnik-georgia.ru/20220206/ostorozhno-gruzinskie-voditeli-glavnye-narusheniya-na-dorogakh-gruzii-264184480.html

Осторожно, грузинские водители: главные нарушения на дорогах Грузии

Осторожно, грузинские водители: главные нарушения на дорогах Грузии

Нарушителей на дорогах не только штрафуют, но и лишают ценных баллов

2022-02-06T09:01+0400

2022-02-06T09:01+0400

2022-02-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. В 2021 году за нарушение правил дорожного движения в Грузии было выписано 3,2 миллиона штрафов, говорится в материалах МВД Грузии.Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 90 долларов) в зависимости от вида нарушения.Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав.Sputnik Грузия представляет вам топ-5 нарушений на дорогах Грузии.1. Превышение скоростиСамым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии является превышение скорости более чем на 15 километров в час.Всего за это нарушение в 2021 году было выписано 888 004 штрафа. Штраф за превышение скорости составляет 50 лари.2. Игнорирование правил парковкиНа втором месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки.Всего в 2021 году в Грузии было выписано 552 967 штрафов за это нарушение. Размер штрафа - 10 лари.3. Отсутствие техосмотраНа третье место вышла передача другому лицу или запуск в эксплуатацию транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр.Всего в Грузии за три месяца было выписано 506 826 подобных фактов. Штраф за это нарушение составляет 50 лари.4. Небрежное вождениеНа четвертом месте - несоблюдение водителями требований дорожных знаков и дорожной разметки; нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил передвижения во время учебы и в жилой зоне; нарушение правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению.Всего таких нарушений было зафиксировано 486 702, и штраф за них составляет 20 лари.5. Разговоры за рулемЗамыкают пятерку нарушений разговоры по телефону за рулем.Всего таких нарушений в стране было зафиксировано 97 656. Штраф составляет 30 лари.Видеоштрафы и баллыЗа неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии помимо полиции фиксируют и видеокамеры.Всего в 2021 году в Грузии было выписано 2 349 422 видеоштрафа на сумму 103,4 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за год были оштрафованы на сумму около 46,9 миллиона лари.В то же время благодаря несоблюдению правил дорожного движения баллы на правах потеряли 305 676 водителей. Исчерпали допустимый лимит 94 человека, сказано в материалах МВД.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мвд грузии