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Греция открыта для грузинских туристов: на каких условиях можно туда отправиться?
Греция открыта для грузинских туристов: на каких условиях можно туда отправиться?
Граждане Грузии теперь могут планировать отдых в Греции 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T11:44+0400
2022-02-07T11:44+0400
2022-02-07T13:04+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Греция впервые с начала пандемии коронавируса открывает свои двери для граждан Грузии с целью туристических поездок, сообщается на сайте министерства иностранных дел.Граждане Грузии смогут путешествовать в Грецию, если пассажир, направляющийся в Грецию, соответствует одному из следующих условий:Всем путешественникам перед вылетом необходимо заполнить анкету на сайте перед отъездом в Грецию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, греция, туризм
Греция открыта для грузинских туристов: на каких условиях можно туда отправиться?
11:44 07.02.2022 (обновлено: 13:04 07.02.2022) Подписаться на
Граждане Грузии теперь могут планировать отдых в Греции
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik.
Греция впервые с начала пандемии коронавируса открывает свои двери для граждан Грузии с целью туристических поездок, сообщается на сайте
министерства иностранных дел.
Граждане Грузии смогут путешествовать в Грецию, если пассажир, направляющийся в Грецию, соответствует одному из следующих условий:
Вакцинирован не менее чем за 14 дней до отъезда или имеет сертификат, действительный в течение девяти месяцев после последней дозы прививки.
Представит справку о перенесенном COVID-19, выданную спустя 14 дней после постановки диагноза сроком действия 180 дней.
Представит отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее чем за 72 часа до поездки, либо отрицательный результат быстрого тест на антиген, сделанный за 24 часа.
Всем путешественникам перед вылетом необходимо заполнить анкету на сайте
перед отъездом в Грецию.
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