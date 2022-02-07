https://sputnik-georgia.ru/20220207/gretsiya-otkryta-dlya-gruzinskikh-turistov-na-kakikh-usloviyakh-mozhno-tuda-otpravitsya-264205700.html

Греция открыта для грузинских туристов: на каких условиях можно туда отправиться?

Греция открыта для грузинских туристов: на каких условиях можно туда отправиться?

Граждане Грузии теперь могут планировать отдых в Греции 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Греция впервые с начала пандемии коронавируса открывает свои двери для граждан Грузии с целью туристических поездок, сообщается на сайте министерства иностранных дел.Граждане Грузии смогут путешествовать в Грецию, если пассажир, направляющийся в Грецию, соответствует одному из следующих условий:Всем путешественникам перед вылетом необходимо заполнить анкету на сайте перед отъездом в Грецию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, греция, туризм