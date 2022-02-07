https://sputnik-georgia.ru/20220207/olimpiada-v-pekine-2022-medalnyy-zachet-i-poslednie-novosti-264224561.html

Олимпиада в Пекине 2022: медальный зачет и последние новости

Олимпиада в Пекине 2022: медальный зачет и последние новости

Сборная России, в активе которой по два золота и бронзы, а также три серебряные медали, занимает вторую строчку в общекомандном зачете 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. После трех соревновательных дней на Олимпиаде в Пекине общекомандный медальный зачет возглавляет сборная Норвегии, спортсмены которой завоевали три золотых медали.На втором месте команда России, в активе которой по два золота и бронзы, а также три серебряные медали. При этом необходимо отметить, что по общему количеству завоеванных наград Россия опережает всех соперников.Замыкает тройку лидеров сборная Нидерландов – по два золота и серебра и одна бронза. Далее следуют Китай (2 золота и два серебра) и Германия (два золота и серебро).Сборная Норвегии, которая победила в общем зачете на предыдущих Олимпийских играх 2018, после трех дней занимает шестое место, имея в активе две золотые и две бронзовые медали.8 февраля на Играх в Пекине будет разыграно 13 комплектов наград.

https://sputnik-georgia.ru/20220207/gruzinskaya-gornolyzhnitsa-pokazala-svoy-luchshiy-rezultat-na-olimpiyskikh-igrakh-264215086.html

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