https://sputnik-georgia.ru/20220207/situatsiya-na-dorogakh-gruzii--poslednie-novosti-264203195.html

Ситуация на дорогах Грузии – последние новости

Ситуация на дорогах Грузии – последние новости

Интенсивный снегопад создал проблемы на определенных участках горных дорог в Грузии – дорожники работали всю ночь, чтобы расчистить их 07.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Из-за сложных метеорологических условий на дорогах Грузии продолжаются очистительные работы, ограничения введены на некоторых участках.Департамент автомобильных дорог Грузии сообщает, что из-за снега и гололеда на 88-125 км (Лентехи-Меле) участке дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободно с использованием противоскользящих цепей. Движение автотранспорта для с двумя или более ведущими мостами свободно.На 1-88 км участке автомобильной дороги (поворот Цхалтубо-Лентехи) движение автотранспорта свободно.После проведенных очистительных работ движение на автомобильной дороге внутригосударственного значения Алпана-Цагери свободно.Очистительные работы шли и на автомобильной дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, в результате чего на данный момент движение для всех видов автотранспорта по всей трассе свободно.В результате интенсивных очистительных работ на 39-62 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) восстановлено движение легкового автотранспорта. Из-за снега и гололеда, на данном участке дороги сохраняется режим запрета движения для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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