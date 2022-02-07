https://sputnik-georgia.ru/20220207/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-na-7-13-fevralya-264202402.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 7-13 февраля

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 7-13 февраля

На этой неделе синоптики прогнозируют в столице переменчивую погоду – немного солнца и немного дождя 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T10:39+0400

2022-02-07T10:39+0400

2022-02-07T10:39+0400

грузия

новости

погода

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250833777_0:296:3071:2023_1920x0_80_0_0_22451e5df21e271f2698f92fdf310f76.jpg

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси частично ясную, а частично дождливую и пасмурную погоду.В понедельник, 7 февраля, в столице будет преимущественно ясная и частично облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью ноль градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 6 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в 18:23.Во вторник, 8 февраля, в Тбилиси утро ожидается солнечным, однако днем синоптики прогнозируют облачность.Восход в 08:06. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 1 градус. А днем столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 8-13 м/с.Закат в 18:24.В среду, 9 февраля, в Тбилиси синоптики прогнозируют переменчивую погоду. Восход солнца в 08:04.Минимальная температура воздуха ночью составит 0 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 12 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с и 10-15 м/с.Закат в 18:25.В четверг, 10 февраля, в столице Грузии ожидается дождь. Восход в 08:03.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 2 градуса. А днем – максимум 8 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в 18:27.В пятницу, 11 февраля, в Тбилиси ожидается ясная солнечная погода. Восход солнца будет в 08:02. Минимальная температура воздуха ночью плюс 2 градуса. А днем – максимум 8 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в 18:28.В субботу, 12 февраля, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 08:01. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 1 градус. А днем температура поднимется максимум до 11 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в 18:29.В воскресенье, 13 февраля, в столице Грузии будет преимущественно облачная погода. Восход солнца в 07:59.Минимальная температура воздуха ночью плюс 1 градус. А днем поднимется максимум до 11 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в 18:31.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, тбилиси