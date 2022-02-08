Какой сегодня церковный праздник: 8 февраля 2022
По православному церковному календарю 8 февраля 2022 отмечают день памяти святых Ксенофонта, Марии, Аркадия, Иоанна, Анания, Петра, Симеона, Давида и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Святые мученики
По церковному календарю 8 февраля поминают преподобного Ксенофонта, его супругу Марию и их сыновей Аркадия и Иоанна, живших в V веке.
Ксенофонт и Мария – знатные и богатые константинопольские граждане, отличались душевной простотой и добрым сердцем. Для получения полного образования они отправили сыновей в финикийский город Бейрут.
Корабль, на котором отплыли Аркадий и Иоанн, потерпел крушение. Братьев волнами выбросило на берег в разных местах. Переживая разлуку, они приняли постриг и посвятили себя Богу.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov/
Родители, не получавшие долго известий от своих сыновей, считали их погибшими. Преподобный Ксенофонт, твердо уповая на Господа, утешал жену и советовал верить, что Господь сохранит их детей.
Через несколько лет супруги отправились в паломничество по Святым местам и встретили своих сыновей в Иерусалиме, подвизавшихся в разных обителях. Святые Аркадий и Иоанн, простившись с родителями, ушли в пустыню, где после долгих подвигов прославились даром предвидения и чудотворений.
Преподобные Ксенофонт и Мария, приняв иночество и подвизавшись в безмолвии и строгом постничестве, также получили от Господа дар чудотворений.
Ананий, Петр и другие
По церковному календарю 8 февраля поминают пресвитера Анания, темничного стража Петра, и с ними семь воинов, пострадавших за веру во время правления императора Диоклетиана (284-305).
Пресвитера Анания схватили во время преследования христиан и доставили к финикийскому правителю Максиму. За отказ поклониться идолам его подвергли жестоким пыткам, а затем бросили в темницу.
Тюремщика и семь воинов, присутствовавших при пытках и уверовавших в Христа, утопили в море. Произошло это в Финикии в 295 году.
Симеон Ветхий
По церковному календарю 8 февраля поминают преподобного Симеона Ветхого, подвизавшегося в Сирии в IV веке.
В детские годы будущий святой ушел в сирийскую пустыню и поселился в пещере в совершенном уединении. Питался подвижник травами, которые росли вокруг пещеры, а постоянным его занятием было непрерывная молитва, внутреннее самоуглубление и Богомыслие.
Когда к нему за наставлением стали приходить люди, святой, желая сохранить безмолвие, переселился на одну из гор Аманского хребта, а затем удалился на Синайскую гору, где некогда пророк Моисей получил откровение от Бога.
После недолгого пребывания на Синае, преподобный, вернувшись в Аман, основал там две обители. Святой, являясь настоятелем этих обителей, духовно наставлял иноков, учил бороться с искушениями, ободрял и укреплял в подвигах.
Преподобного за святость жизни Господь наградил даром чудотворений. Скончался святой примерно в 390-м.
Давид Строитель
По церковному календарю 8 февраля поминают святого царя Давида IV Агмашенебели (Строителя) – в Грузии праздник называют "Давитоба".
Грузинский царь из династии Багратиони, сын Георгия II – один из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии, взошел на престол в возрасте 16 лет в 1089 году.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliСвечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Свечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
За время своего 36-летнего царствования он вывел Грузию из состояния полной разрухи, объединил страну, реорганизовал структуры управления государством, создал регулярную армию, сделал страну независимой и сильной.
Он также способствовал просвещению жителей страны – основал Гелатскую и Икалтойскую академии. В царствование святого Давида в Грузии были воздвигнуты десятки храмов и монастырей, создавались новые и расширялись старые города. За свою деятельность его прозвали Строителем.
Скончался царь Давид в 1125 году в Тбилиси. Останки святого, согласно его воле, были погребены под камнем при входе в Георгиевскую церковь Гелатского монастыря (регион Имерети – Западная Грузия).
Грузинская православная церковь причислила Давида Строителя к лику святых как благоверного царя в конце XIII века, сделав исключение из правила канонизировать только мучеников и преподобных.
Именины
По церковному календарю 8 февраля именины отмечают Мария, Аркадий, Гавриил, Давид, Иосиф, Иван, Климент, Петр, Семен и Федор.
Материал подготовлен на основе открытых источников