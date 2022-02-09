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Валютные резервы Нацбанка Грузии снизились за январь

Валютные резервы Нацбанка Грузии снизились за январь

С начала пандемии, с марта 2020 года, международные резервы выросли на 871,6 миллиона долларов 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T09:01+0400

2022-02-09T09:01+0400

2022-02-09T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 января 2022 года составили 4,1 миллиарда долларов, что является историческим максимумом, говорится на сайте Национального банка Грузии.За январь резервы снизились на 194 миллиона долларов или на 4,5%. Резервы достигали исторического максимума в конце 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов.С начала пандемии, с марта 2020 года, международные резервы выросли на 677,6 миллиона долларов или на 25,6%. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,6 миллиарда долларов.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,5 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – 1,3 миллиарда долларов.Почему укрепился лари - ликбез от главы Нацбанка Грузии >>Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 483,8 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 30,3 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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