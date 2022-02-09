https://sputnik-georgia.ru/20220209/vladimir-zhirinovskiy-gospitalizirovan-diagnoz-ne-soobschaetsya-264284345.html

Владимир Жириновский госпитализирован

Владимир Жириновский госпитализирован

Лидер ЛДПР проходит курс лечения в Центральной клинической больнице в Москве 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T16:51+0400

2022-02-09T16:51+0400

2022-02-09T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимира Жириновского госпитализирован, об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Да, он сейчас в ЦКБ (Центральной клинической больнице. — ред.)", — отметил собеседник агентства.Диагноз, с каким Жириновский попал в больницу, источник не уточнил. В самой ЦКБ, которая находится в ведении управделами президента России, делать комментарии отказались.Сообщения о госпитализации Жириновского появились в СМИ и ранее, однако в ЛДПР эту информацию опровергли — в пресс-службе партии заявили, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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