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Владимир Жириновский госпитализирован
Владимир Жириновский госпитализирован
Лидер ЛДПР проходит курс лечения в Центральной клинической больнице в Москве 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T16:51+0400
2022-02-09T16:51+0400
2022-02-09T17:49+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимира Жириновского госпитализирован, об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Да, он сейчас в ЦКБ (Центральной клинической больнице. — ред.)", — отметил собеседник агентства.Диагноз, с каким Жириновский попал в больницу, источник не уточнил. В самой ЦКБ, которая находится в ведении управделами президента России, делать комментарии отказались.Сообщения о госпитализации Жириновского появились в СМИ и ранее, однако в ЛДПР эту информацию опровергли — в пресс-службе партии заявили, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, политика
Владимир Жириновский госпитализирован
16:51 09.02.2022 (обновлено: 17:49 09.02.2022) Подписаться на
Лидер ЛДПР проходит курс лечения в Центральной клинической больнице в Москве
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik.
Лидер ЛДПР Владимира Жириновского госпитализирован, об этом сообщил РИА Новости
источник, знакомый с ситуацией.
"Да, он сейчас в ЦКБ (Центральной клинической больнице. — ред.)", — отметил собеседник агентства.
Диагноз, с каким Жириновский попал в больницу, источник не уточнил. В самой ЦКБ, которая находится в ведении управделами президента России, делать комментарии отказались.
Сообщения о госпитализации Жириновского появились в СМИ и ранее, однако в ЛДПР эту информацию опровергли — в пресс-службе партии заявили, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.
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