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Курс лари на пятницу – 2,9544 GEL/$1
Курс лари на пятницу – 2,9544 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0213 лари по отношению к доллару 11.02.2022, Sputnik Грузия
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грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 февраля в размере 2,9544 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0213 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на пятницу – 2,9544 GEL/$1

09:20 11.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 11.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0213 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 февраля в размере 2,9544 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0213 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 11 февраля
Кросс-курс основных валют на 11 февраля - Sputnik Грузия, 1920, 10.02.2022
Кросс-курс основных валют на 11 февраля
© Sputnik
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