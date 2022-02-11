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Лавров и Трасс подвели итоги переговоров в Москве – видео
Лавров и Трасс подвели итоги переговоров в Москве – видео
Глава МИД России Сергей Лавров и его британская коллега Лиз Трасс подвели итоги переговоров в Москве. Как прошла совместная пресс-конференция, смотрите в видео 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T12:29+0400
2022-02-11T12:29+0400
2022-02-11T12:49+0400
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лавров
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Дипломаты обсудили ситуацию на Украине, гарантии безопасности и нормализацию отношений между Россией и Великобританией. О чем договорились стороны? Смотрите полную запись пресс-конференции Лаврова и Трасс на канале Sputnik на русском.
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видео, мультимедиа, россия, сергей лавров, лавров, видео
Лавров и Трасс подвели итоги переговоров в Москве – видео
12:29 11.02.2022 (обновлено: 12:49 11.02.2022) Подписаться на
Глава МИД России Сергей Лавров и его британская коллега Лиз Трасс подвели итоги переговоров в Москве. Как прошла совместная пресс-конференция, смотрите в видео
Дипломаты обсудили ситуацию на Украине, гарантии безопасности и нормализацию отношений между Россией и Великобританией. О чем договорились стороны? Смотрите полную запись пресс-конференции Лаврова и Трасс на канале Sputnik на русском
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