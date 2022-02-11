https://sputnik-georgia.ru/20220211/lavrov-i-trass-podveli-itogi-peregovorov-v-moskve---video-264343309.html

Лавров и Трасс подвели итоги переговоров в Москве – видео

Лавров и Трасс подвели итоги переговоров в Москве – видео

Глава МИД России Сергей Лавров и его британская коллега Лиз Трасс подвели итоги переговоров в Москве. Как прошла совместная пресс-конференция, смотрите в видео 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T12:29+0400

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видео

мультимедиа

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сергей лавров

лавров

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Дипломаты обсудили ситуацию на Украине, гарантии безопасности и нормализацию отношений между Россией и Великобританией. О чем договорились стороны? Смотрите полную запись пресс-конференции Лаврова и Трасс на канале Sputnik на русском.

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