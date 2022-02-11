https://sputnik-georgia.ru/20220211/po-povesti-trudno-byt-bogom-strugatskikh-snimut-serial-264337858.html

По повести "Трудно быть богом" Стругацких снимут сериал

По повести "Трудно быть богом" Стругацких снимут сериал

Произведение не раз экранизировали. Что получится в этот раз, стоит только догадываться – за проект взялись сразу пять продюсеров 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T11:27+0400

2022-02-11T11:27+0400

2022-02-11T11:27+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Многосерийный фильм снимут по культовой повести писателей Аркадия и Бориса Стругацких "Трудно быть богом", сообщили в пресс-службе IVI Originals.Сценарий к сериалу создаст Андрей Золотарев ("Лед", "Лед 2"). Продюсерами проекта выступят Теймур Джафаров, Олег Туманов, а также Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов.В данное время авторы проекта находятся на стадии переговоров с ведущими режиссерами, актерами и операторами России. Ожидается, что съемки, кроме РФ, могут пройти в Хорватии и Черногории. Будут выбраны локации, которые по мнению создателей проекта, "наиболее точно передадут атмосферу Арканара"."Трудно быть богом" – социально-фантастическая повесть, написанная Аркадием и Борисом Стругацкими в 1963 году. Действие повести разворачивается в будущем, на планете с гуманоидной цивилизацией, в местном государстве Арканар. Представители цивилизации, которая находится на уровне развития, соответствующем земному позднему Средневековью, физически неотличимы от людей. По сюжету, в общество Арканар внедрены земные агенты, которые способны изменить ход местной истории.Это произведение Стругацких в 1989 году экранизировал немецкий кинорежиссер Петер Фляйшман, а в 2013-м – Алексей Герман-старший. Однако последний значительно отошел от оригинального сюжета повести.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, россия, в мире, кино, культура, российский шоу-бизнес