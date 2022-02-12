https://sputnik-georgia.ru/20220212/kortunov-rasskazal-zachem-trass-vstrechalas-s-lavrovym---video-264374826.html

Кортунов рассказал, зачем Трасс встречалась с Лавровым - видео

Кортунов рассказал, зачем Трасс встречалась с Лавровым - видео

Любой диалог лучше, чем его отсутствие, считает политолог, гендиректор российского Совета по международным делам Андрей Кортунов. Смотрите, что он заявил в... 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T13:43+0400

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В случае якобы готовящегося нападения Москвы, Европа и США обсуждают санкции: например, вытеснить Россию из международных финансовых расчетных систем, а также убрать с рынков российские нефть и газ. О том, как Украина стала разменной картой в стратегическом торге Запада с Москвой, а также о позитивных областях отношений России и Великобритании - в интервью Кортунова "Sputnik на русском".Глава российского МИД Сергей Лавров разочарован переговорами со своей британской коллегой Элизабет Трасс. Министр сравнил их с разговором слепого с глухим. По самым фундаментальным вопросам Москва и Лондон не совпали. Андрей Кортунов считает, что Трасс прилетела содействовать предотвращению военного конфликта в центре Европы. Имея ввиду конфликт между Россией и Украиной, который нагнетает Запад.

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