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Кортунов рассказал, зачем Трасс встречалась с Лавровым - видео
Кортунов рассказал, зачем Трасс встречалась с Лавровым - видео
Любой диалог лучше, чем его отсутствие, считает политолог, гендиректор российского Совета по международным делам Андрей Кортунов. Смотрите, что он заявил в... 12.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-12T13:43+0400
2022-02-12T13:43+0400
2022-02-12T13:43+0400
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В случае якобы готовящегося нападения Москвы, Европа и США обсуждают санкции: например, вытеснить Россию из международных финансовых расчетных систем, а также убрать с рынков российские нефть и газ. О том, как Украина стала разменной картой в стратегическом торге Запада с Москвой, а также о позитивных областях отношений России и Великобритании - в интервью Кортунова "Sputnik на русском".Глава российского МИД Сергей Лавров разочарован переговорами со своей британской коллегой Элизабет Трасс. Министр сравнил их с разговором слепого с глухим. По самым фундаментальным вопросам Москва и Лондон не совпали. Андрей Кортунов считает, что Трасс прилетела содействовать предотвращению военного конфликта в центре Европы. Имея ввиду конфликт между Россией и Украиной, который нагнетает Запад.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, видео
Кортунов рассказал, зачем Трасс встречалась с Лавровым - видео
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Любой диалог лучше, чем его отсутствие, считает политолог, гендиректор российского Совета по международным делам Андрей Кортунов. Смотрите, что он заявил в эфире "Sputnik на русском".
В случае якобы готовящегося нападения Москвы, Европа и США обсуждают санкции: например, вытеснить Россию из международных финансовых расчетных систем, а также убрать с рынков российские нефть и газ. О том, как Украина стала разменной картой в стратегическом торге Запада с Москвой, а также о позитивных областях отношений России и Великобритании - в интервью Кортунова "Sputnik на русском"
.
Глава российского МИД Сергей Лавров разочарован переговорами со своей британской коллегой Элизабет Трасс. Министр сравнил их с разговором слепого с глухим. По самым фундаментальным вопросам Москва и Лондон не совпали. Андрей Кортунов считает, что Трасс прилетела содействовать предотвращению военного конфликта в центре Европы. Имея ввиду конфликт между Россией и Украиной, который нагнетает Запад.