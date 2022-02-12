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Скончалась актриса Зинаида Кириенко – звезда "Тихого Дона"
Скончалась актриса Зинаида Кириенко – звезда "Тихого Дона"
Ранее сообщалось, что актриса госпитализирована с коронавирусом 12.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-12T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Известная российская актриса Зинаида Кириенко скончалась на 88-м году жизни, сообщает РИА Новости, ссылаясь на зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.Ранее сын артистки сообщил, что она госпитализирована с коронавирусом.Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году закончила ВГИК. С 1959 года работала в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1961-го – в Театре-студии киноактера. Известна своими ролями в фильмах "Поэма о море" (1958), "Судьба человека" (1959), "Знакомьтесь, Балуев!" (1963), "Лекарство против страха" (1978) и во многих других. Наибольшую популярность получила, сыграв роль Натальи в фильме "Тихий Дон" (1957).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, культура
Скончалась актриса Зинаида Кириенко – звезда "Тихого Дона"
11:08 12.02.2022 (обновлено: 11:59 12.02.2022) Подписаться на
Ранее сообщалось, что актриса госпитализирована с коронавирусом
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik.
Известная российская актриса Зинаида Кириенко скончалась на 88-м году жизни, сообщает РИА Новости
, ссылаясь на зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.
"Да, она умерла этой ночью", – подтвердил Лаврентьев.
Ранее сын артистки сообщил, что она госпитализирована с коронавирусом.
Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году закончила ВГИК. С 1959 года работала в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1961-го – в Театре-студии киноактера. Известна своими ролями в фильмах "Поэма о море" (1958), "Судьба человека" (1959), "Знакомьтесь, Балуев!" (1963), "Лекарство против страха" (1978) и во многих других. Наибольшую популярность получила, сыграв роль Натальи в фильме "Тихий Дон" (1957).
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