https://sputnik-georgia.ru/20220212/skonchalas-aktrisa-zinaida-kirienko---zvezda-tikhogo-dona-264371910.html

Скончалась актриса Зинаида Кириенко – звезда "Тихого Дона"

Скончалась актриса Зинаида Кириенко – звезда "Тихого Дона"

Ранее сообщалось, что актриса госпитализирована с коронавирусом 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T11:08+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Известная российская актриса Зинаида Кириенко скончалась на 88-м году жизни, сообщает РИА Новости, ссылаясь на зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.Ранее сын артистки сообщил, что она госпитализирована с коронавирусом.Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году закончила ВГИК. С 1959 года работала в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1961-го – в Театре-студии киноактера. Известна своими ролями в фильмах "Поэма о море" (1958), "Судьба человека" (1959), "Знакомьтесь, Балуев!" (1963), "Лекарство против страха" (1978) и во многих других. Наибольшую популярность получила, сыграв роль Натальи в фильме "Тихий Дон" (1957).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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