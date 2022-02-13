https://sputnik-georgia.ru/20220213/prestupnost-v-gruzii-2021-vse-o-kriminale-v-strane-264383790.html

Преступность в Грузии 2021: все о криминале в стране

Преступность в Грузии 2021: все о криминале в стране

Самым распространенным преступлением в Грузии остаются кражи, затем идут семейное насилие и наркопреступления 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T09:01+0400

2022-02-13T09:01+0400

2022-02-13T10:20+0400

грузия

новости

мвд грузии

преступность в грузии

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0d/251162471_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_ff0f7b7ab51df8adabdf0361f708781b.jpg

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Число преступлений в Грузии в период с 1 января по 31 декабря 2021 года сократилось на 0,45%, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщается на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, в 2021 году в Грузии было зафиксировано около 56,3 тысячи преступлений, из которых раскрыто лишь 49,8%.Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.Топ-5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остаются кражи – в период с января по декабрь 2021 года было зарегистрировано около 16,8 тысячи фактов, из которых раскрыто 34,5%.Семейное насилие оказалось на втором месте. За год сотрудники следственных органов зафиксировали около 4,8 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 79%.На третье место сместились преступления, связанные с наркотиками, – 3,8 тысячи преступлений с 1 января по 31 декабря, из которых раскрыто 89%.Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:Кражи – 16 857Семейное насилие – 3 631Наркопреступления – 3 873Угроза – 3 329Транспортные преступления – 2 770.Кроме того, по данным МВД Грузии, за прошлый год в стране было зарегистрировано 77 убийств, из которых 31 с особой жестокостью, 331 случай нанесения вреда здоровью, 170 случаев изнасилования, три случая взятия в заложники, 14 случаев торговли людьми, 29 случаев взяточничества и девять случаев терроризма.Скольких наказали?В 2021 году за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлечены 19 732 человека, из которых 1 320 отбывали условный срок. При этом 5 691 задержанного привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, мвд грузии, преступность в грузии, статистика