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Преступность в Грузии 2021: все о криминале в стране
Преступность в Грузии 2021: все о криминале в стране
Самым распространенным преступлением в Грузии остаются кражи, затем идут семейное насилие и наркопреступления 13.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-13T09:01+0400
2022-02-13T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Число преступлений в Грузии в период с 1 января по 31 декабря 2021 года сократилось на 0,45%, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщается на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, в 2021 году в Грузии было зафиксировано около 56,3 тысячи преступлений, из которых раскрыто лишь 49,8%.Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.Топ-5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остаются кражи – в период с января по декабрь 2021 года было зарегистрировано около 16,8 тысячи фактов, из которых раскрыто 34,5%.Семейное насилие оказалось на втором месте. За год сотрудники следственных органов зафиксировали около 4,8 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 79%.На третье место сместились преступления, связанные с наркотиками, – 3,8 тысячи преступлений с 1 января по 31 декабря, из которых раскрыто 89%.Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:Кражи – 16 857Семейное насилие – 3 631Наркопреступления – 3 873Угроза – 3 329Транспортные преступления – 2 770.Кроме того, по данным МВД Грузии, за прошлый год в стране было зарегистрировано 77 убийств, из которых 31 с особой жестокостью, 331 случай нанесения вреда здоровью, 170 случаев изнасилования, три случая взятия в заложники, 14 случаев торговли людьми, 29 случаев взяточничества и девять случаев терроризма.Скольких наказали?В 2021 году за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлечены 19 732 человека, из которых 1 320 отбывали условный срок. При этом 5 691 задержанного привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, мвд грузии, преступность в грузии, статистика
Преступность в Грузии 2021: все о криминале в стране
09:01 13.02.2022 (обновлено: 10:20 13.02.2022) Подписаться на
Самым распространенным преступлением в Грузии остаются кражи, затем идут семейное насилие и наркопреступления
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik.
Число преступлений в Грузии в период с 1 января по 31 декабря 2021 года сократилось на 0,45%, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщается на сайте
МВД Грузии.
По данным ведомства, в 2021 году в Грузии было зафиксировано около 56,3 тысячи преступлений, из которых раскрыто лишь 49,8%.
Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.
Самым распространенным преступлением в Грузии остаются кражи – в период с января по декабрь 2021 года было зарегистрировано около 16,8 тысячи фактов, из которых раскрыто 34,5%.
Семейное насилие оказалось на втором месте. За год сотрудники следственных органов зафиксировали около 4,8 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 79%.
На третье место сместились преступления, связанные с наркотиками, – 3,8 тысячи преступлений с 1 января по 31 декабря, из которых раскрыто 89%.
Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:
Наркопреступления – 3 873
Транспортные преступления – 2 770.
Кроме того, по данным МВД Грузии, за прошлый год в стране было зарегистрировано 77 убийств, из которых 31 с особой жестокостью, 331 случай нанесения вреда здоровью, 170 случаев изнасилования, три случая взятия в заложники, 14 случаев торговли людьми, 29 случаев взяточничества и девять случаев терроризма.
В 2021 году за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлечены 19 732 человека, из которых 1 320 отбывали условный срок. При этом 5 691 задержанного привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.
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