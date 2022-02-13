https://sputnik-georgia.ru/20220213/sinoptiki-obeschayut-sneg-v-tbilisi-v-blizhayshie-dni-264391243.html

Синоптики обещают снег в Тбилиси в ближайшие дни

Синоптики обещают снег в Тбилиси в ближайшие дни

Осадки ожидают в столице в понедельник и вторник, а температура воздуха упадет до нуля градусов 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T12:43+0400

2022-02-13T12:43+0400

2022-02-13T12:48+0400

погода

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/12/250932829_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_3d26ce1a29ccf5ea68e95b4b334b6b67.jpg

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Дождь, ветер, туман и понижение температуры ожидают жителей Грузии в ближайшие дни, сообщает Национальное агентство окружающей среды.13 февраля на востоке Грузии местами возможны осадки, будет дуть западный ветер со скоростью 17-22 м/с. Температура воздуха составит -2 +12 градусов.14 февраля ожидается снег и туман, ветер восточный со скоростью 17-22 м/с, температура воздуха составит -3 +6 градусов.15 февраля ожидается снег в ночные часы, а температура упадет до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +9, ожидается дождливая погода.Дожди ожидаются на большей части территории Западной Грузии. 13 февраля температура воздуха составит +9 градусов, скорость ветра 17-22 м/с.14 февраля закончится преимущественно без осадков, хотя будет дуть сильный восточный ветер со скоростью 20-25 м/с. Температура воздуха составит -2 +11 градусов.Ночью 15 февраля ожидается дождь. Воздух прогреется до +13 градусов.Что касается столицы, то в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Будет дуть ветер северо-западный ветер со скоростью 17-22 м/с, температура составит +3+10 градусов.По прогнозам синоптиков, в Тбилиси 14 февраля пойдет снег, температура воздуха составит 0+3 градуса. 15 февраля также ожидается снег, температура воздуха составит +1+9 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220213/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-kuda-trudno-doekhat-264390660.html

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, грузия, новости, тбилиси