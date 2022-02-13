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Строительство спорткомплекса в Рустави завершится в конце 2022 года
Строительство спорткомплекса в Рустави завершится в конце 2022 года
Современный спортивный комплекс в Рустави строится при финансовой поддержке Азиатского банка развития 13.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-13T09:36+0400
2022-02-13T09:36+0400
2022-02-13T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Строительство современного двухэтажного спортивного комплекса в городе Рустави завершится в конце 2022 года, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе при посещении комплекса.Карселадзе ознакомился с процессом строительства нового спорткомплекса, которым занимается Фонд муниципального развития министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии при финансовой поддержке Азиатского банка развития. Стоимость проекта составляет 19,3 миллиона лари (6,5 миллиона долларов).В комплексе планируется обустроить спортивный зал на 1,5 тысячи зрителей. Здесь будут пространства для занятия такими видами спорта, как бокс, баскетбол, гандбол, мини-футбол и другими.В здании предусмотрены все необходимые складские помещения, раздевалки, конференц-зал, склад инвентаря, комнаты отдыха, будет открытое кафе, спортивный магазин, автостоянка и зона отдыха. Также планируется обустроить пешеходные дорожки, вдоль которых установят фонари наружного освещения, скамейки и урны для мусора, а прилегающую территорию озеленить.Проект спортивного комплекса разработан в соответствии со стандартами международных федераций (FIBA, IHB, FIVB).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, рустави, спорт, строительство
Строительство спорткомплекса в Рустави завершится в конце 2022 года
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Современный спортивный комплекс в Рустави строится при финансовой поддержке Азиатского банка развития
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Строительство современного двухэтажного спортивного комплекса в городе Рустави завершится в конце 2022 года, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе при посещении комплекса.
Карселадзе ознакомился с процессом строительства нового спорткомплекса, которым занимается Фонд муниципального развития министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии при финансовой поддержке Азиатского банка развития. Стоимость проекта составляет 19,3 миллиона лари (6,5 миллиона долларов).
"Этот спортивный комплекс послужит развитию спорта высших достижений в этом большом городе. Его планируется завершить к концу года, и все поколения, в том числе профессиональные спортсмены, смогут пользоваться на соответствующих современных тренировочных площадках", - сказал Карселадзе.
В комплексе планируется обустроить спортивный зал на 1,5 тысячи зрителей. Здесь будут пространства для занятия такими видами спорта, как бокс, баскетбол, гандбол, мини-футбол и другими.
В здании предусмотрены все необходимые складские помещения, раздевалки, конференц-зал, склад инвентаря, комнаты отдыха, будет открытое кафе, спортивный магазин, автостоянка и зона отдыха. Также планируется обустроить пешеходные дорожки, вдоль которых установят фонари наружного освещения, скамейки и урны для мусора, а прилегающую территорию озеленить.
Проект спортивного комплекса разработан в соответствии со стандартами международных федераций (FIBA, IHB, FIVB).
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