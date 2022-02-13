https://sputnik-georgia.ru/20220213/stroitelstvo-sportkompleksa-v-rustavi-zavershitsya-v-kontse-2022-goda-264387565.html

Строительство спорткомплекса в Рустави завершится в конце 2022 года

Строительство спорткомплекса в Рустави завершится в конце 2022 года

Современный спортивный комплекс в Рустави строится при финансовой поддержке Азиатского банка развития 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T09:36+0400

2022-02-13T09:36+0400

2022-02-13T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Строительство современного двухэтажного спортивного комплекса в городе Рустави завершится в конце 2022 года, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе при посещении комплекса.Карселадзе ознакомился с процессом строительства нового спорткомплекса, которым занимается Фонд муниципального развития министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии при финансовой поддержке Азиатского банка развития. Стоимость проекта составляет 19,3 миллиона лари (6,5 миллиона долларов).В комплексе планируется обустроить спортивный зал на 1,5 тысячи зрителей. Здесь будут пространства для занятия такими видами спорта, как бокс, баскетбол, гандбол, мини-футбол и другими.В здании предусмотрены все необходимые складские помещения, раздевалки, конференц-зал, склад инвентаря, комнаты отдыха, будет открытое кафе, спортивный магазин, автостоянка и зона отдыха. Также планируется обустроить пешеходные дорожки, вдоль которых установят фонари наружного освещения, скамейки и урны для мусора, а прилегающую территорию озеленить.Проект спортивного комплекса разработан в соответствии со стандартами международных федераций (FIBA, IHB, FIVB).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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