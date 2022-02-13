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Задержан подозреваемый в нападении на российского туриста на западе Грузии подросток
Задержан подозреваемый в нападении на российского туриста на западе Грузии подросток
Полиция изъяла у подозреваемого украденный мобильный телефон в качестве вещественного доказательства 13.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-13T13:32+0400
2022-02-13T13:32+0400
2022-02-13T13:32+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Полиция Имерети задержала подозреваемого в грабеже подростка, который, по версии следствия, украл мобильный телефон у туриста из России, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По версии следствия, 11 февраля в Кутаиси на проспекте Ильи Чавчавадзе несовершеннолетний избил и отнял мобильный телефон у гражданина России, который находился в нетрезвом состоянии. Сразу после этого подросток скрылся с места преступления. Пострадавшего срочно доставили клинику.Полиция изъяла у подозреваемого украденный мобильный телефон в качестве вещественного доказательства.Уголовное дело возбуждено по статье "грабеж". Задержанному грозит 5 до 8 лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, происшествия, кутаиси
Задержан подозреваемый в нападении на российского туриста на западе Грузии подросток
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Полиция изъяла у подозреваемого украденный мобильный телефон в качестве вещественного доказательства
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Полиция Имерети задержала подозреваемого в грабеже подростка, который, по версии следствия, украл мобильный телефон у туриста из России, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По версии следствия, 11 февраля в Кутаиси на проспекте Ильи Чавчавадзе несовершеннолетний избил и отнял мобильный телефон у гражданина России, который находился в нетрезвом состоянии. Сразу после этого подросток скрылся с места преступления. Пострадавшего срочно доставили клинику.
Полиция изъяла у подозреваемого украденный мобильный телефон в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело возбуждено по статье "грабеж". Задержанному грозит 5 до 8 лет тюрьмы.
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