https://sputnik-georgia.ru/20220214/kovid-podarki-v-den-vlyublennykh-264394769.html

Ковид-подарки в День влюбленных

Ковид-подарки в День влюбленных

Что подарить любимому или любимой на 14 февраля? В голову приходит одна идея... Ведь пока еще бушует шестая волна коронавируса 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T09:00+0400

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карикатуры

общество

ограничения из-за коронавируса

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Однако идея дарить маску с принтом сердечка или другого символа любви на День святого Валентина может оказаться и не столь оригинальной... Но зато это практично, ведь маски пока еще обязательно носить не только в помещении, но и на улице. А теперь можно заодно продемонстрировать свою любовь всему миру.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, ограничения из-за коронавируса