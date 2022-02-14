https://sputnik-georgia.ru/20220214/kovid-podarki-v-den-vlyublennykh-264394769.html
Ковид-подарки в День влюбленных
Ковид-подарки в День влюбленных
Что подарить любимому или любимой на 14 февраля? В голову приходит одна идея... Ведь пока еще бушует шестая волна коронавируса 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T09:00+0400
2022-02-14T09:00+0400
2022-02-14T09:00+0400
карикатуры
общество
ограничения из-за коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0d/264394664_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_958d2bc75c885f7e7834b26f669b6eca.jpg
Однако идея дарить маску с принтом сердечка или другого символа любви на День святого Валентина может оказаться и не столь оригинальной... Но зато это практично, ведь маски пока еще обязательно носить не только в помещении, но и на улице. А теперь можно заодно продемонстрировать свою любовь всему миру.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0d/264394664_74:0:1255:886_1920x0_80_0_0_b26fe40d9678a480a7656e83064a944d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, ограничения из-за коронавируса
Ковид-подарки в День влюбленных
Подписаться на
Что подарить любимому или любимой на 14 февраля? В голову приходит одна идея... Ведь пока еще бушует шестая волна коронавируса
Однако идея дарить маску с принтом сердечка или другого символа любви на День святого Валентина может оказаться и не столь оригинальной... Но зато это практично, ведь маски пока еще обязательно носить не только в помещении, но и на улице. А теперь можно заодно продемонстрировать свою любовь всему миру.